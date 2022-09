Vítěz Velké pardubické Theophilos: konec kariéry! Váňová ho nechce trápit

Je to konec velkého příběhu. Dvanáctiletý hnědák Theophilos, který byl na dostihových závodištích známý početnou kohortou příznivců Dostihového klubu iSport.cz , končí kariéru. Vítěz Velké pardubické 2019 měl ve slavném dostihu startovat i letos, ale v tréninku si poranil šlachu. „Paní Váňová chce, aby šel do důchodu. Je to definitivní,“ vysvětlil šéf stáje Josef Váňa.

V neděli ještě zvládnul dva těžké výběhy na pověstný kopec Vladař nad západočeskou Chyší a zdálo se, že je v dobré formě na svou poslední Velkou pardubickou. Ve středu pozdě večer však Josef Váňa zasmušile hlásil: „Mám smutnou zprávu...“

Ukázalo se, že si Theophilos při důležitém tréninku potrhal vlákna ve šlaše a místo na přihlášky do Velké pardubické, které se uzavírají ve čtvrtek, tak míří na odpočinek.

„Po té nedělní práci se zdálo, že je všechno v pořádku. V pondělí ráno se mi to už moc nezdálo. Když bylo podezření, tak jsme zavolali veterináře se sonem, ten zjistil, že má prasklých pár vláken,“ vysvětluje Váňa. „Není to moc vidět, ale do týdne zčerná. Je podezření, že to není úplně v pořádku. Rozhodli jsme se, že nebudeme riskovat zdraví koně a jezdce. Aby se uprostřed dostihu nestal malér, že praskne šlacha.“

Theophilos se stal během své kariéry tváří Dostihového klubu iSport.cz, který vzniknul s myšlenkou přilákat k dostihům víc lidí a dát lidem možnost prožít příběh dostihového koně pěkně zblízka.

Dostihový klub iSport.cz navštívil Theophila. Triumf zařídil Karel Gott, řekla Váňová Video se připravuje ...

To se podařilo. Theophilos začal běhat v zelenobílých klubových barvách v sezoně 2016. Mladý kůň se tenkrát ještě odnaučoval zlozvyky, které si přinesl z Francie. Často zlobil v paddocku a hned při svém prvním startu v Pardubicích shodil jezdce Patricka Boekhouta na třetí překážce.

Váňa tehdy sledoval dostih v klubové lóži dalekohledem. Když zahlédl, jak zelenobílý dres padá k zemi, rychle se otočil k odchodu a prohlásil: „Jdu chytat koně.“

Theophilos se bez jezdce vydal po závodišti vlastním směrem, nakonec přeskočil živý plot na kraji cílové rovinky a skončil na tribuně mezi překvapeným publikem. Naštěstí byl poblíž žokej Petr Foret, který koně odchytil a odvedl ho do stáje...

I tak se ale kolem Theophila utvořil největší dostihový syndikát v zemi a fanoušci si užili spoustu radosti. V letech 2017 a 2018 s žokejem Janem Kratochvílem vyhrál populární Prvomájovou steeplechase v Lysé nad Labem. V roce 2019 vyhrál Cenu Peruána a ve Velké pardubické pak v dramatickém finiši s žokejem Josefem Bartošem v sedle srdcem ubojoval vítězství nad Strettonem s francouzským žokejem Thomasem Garnerem.

„Toho Francouze porazil i díky Pepovi Bartošovi, který byl tenkrát v oslnivé formě, kůň byl taky v pořádku. To byla nádhera, já myslel, že skočím ze čtvrtého pata tribuny radostí,“ usmívá se Váňa při vzpomínce. „Jak na něj budu vzpomínat? Kolik koní mi vyhrálo Velkou pardubickou... Holt zůstane v srdci jako vítěz Velké pardubické, zrovna jako Vronsky a všichni ostatní, kteří Velkou vyhráli. O všechny jsme byli schopni postarat se do důchodu. Vronsky se dožil třiceti. I Theophilos půjde na důchod do dobrých rukou.“

Redaktor Sportu Martin Hašek o syndikátu iSport-Váňa: Utvořili jsme super tým Video se připravuje ...

Theophilos v kariéře vyhrál sedm překážkových dostihů, naposledy v červenci 2020, když s Bartošem zvítězil v kvalifikaci pro Velkou pardubickou. V roce 2020 skončil ve Velké devátý a vloni jejich cesta s osudovým žokejem skončila nešťastným pádem na Malém Taxisově příkopu, Bartoš si při nehodě zlomil pánev.

„Byla to parádní jízda. Škoda, že jsme to nedotáhli až do finále. Chtěl jsem, ať na rozlučku předvede nějaký supr výkon,“ litoval Váňa. „Nekulhá, ale paní Váňová ho jako třináctiletého nechtěla trápit... I za to, že nám vyhrál Velkou pardubickou. Ještě mi vyčítá, že jsem ho letos honil, starého dědka. Je to definitivní…“

Projekt Dostihového klubu iSport.cz ale nekončí. Pro příští sezonu se hledá další kůň.

„Myslím, že můžeme zkusit najít jiného koně, který bude dělat radost,“ ujišťuje Váňa.

Ten má pro letošní Velkou pardubickou na přihláškách ještě No Time To Lose, šampiona z roku 2017, kterého by měl jet Ondřej Velek. Na Dusigrosze by si měl sednout Marek Stromský. Bartoš je zatím volný a čeká, jak se vyvine situace s klisnou Santa Klara italského majitele Josefa Aichnera, o jejímž případném startu ve Velké se rozhodne po víkendových dostizích v Meranu.