Ir sní o triumfu ve Velké. Vysvětlil, proč sem nejezdí ostrovní koně

S víc než šesti sty vyhranými dostihy a třinácti tituly šampiona je Patrick Mullins mezi amatérskými jezdci rekordmanem. Jeho otcem je jeden z nejúspěšnějších překážkových trenérů Willie Mullins, který před deseti lety do Velké poslal Uncle Juniora. A je možné, že v budoucnu přijede s novou nadějí a doručí tak do Pardubic potřebnou a zatím scházející mezinárodní konkurenci.

Letos poběží Velkou pardubickou kromě českých jen dva slovenští koně, proč sem nejezdí i zástupci z Irska, Anglie či Francie?

„Můžu mluvit jen za Irsko, možná Anglii. Důvodů, proč do Pardubic nejezdí zahraniční koně, je několik. Pro většinu koní z Anglie a z Irska je velmi obtížné se adaptovat na dráhy na kontinentě. V současnosti je jen několik koní, kteří by mohli startovat ve Velké, případně ve steeplech ve Francii. Naše koně, které běhají cross country, mají sezonu od listopadu do dubna, takže timing bohužel není ideální. Připravit koně pro Velkou znamená obětovat část sezony.“

Jaký vliv má vzdálenost a s tím spojené dopravní komplikace?

„Cesta je dlouhá a nákladná. Odměny jsou dobré. Ale ve srovnání s tím, jak těžké je přijet a vyhrát, to zase není dost na to, aby to lidi z Irska a Anglie přesvědčilo, aby to zkusili.“

Je možné, že váš otec Willie v příštích letech do Pardubic pošle nějakého svého koně?

„V minulosti jsme do Pardubic poslali Uncle Juniora, který skončil v roce 2012 šestý. Od té doby jsme vhodného koně neměli. Teď máme šestiletého Good Bye Sama, který se dobře osvědčil v cross country v Punchestownu. Až získá zkušenosti, mohl by to do dvou let zkusit. Můžu se zeptat já? Proč čeští koně nejezdí v listopadu do Punchestownu nebo do Cheltenhamu?“

Myslím, že důvody jsou podobné, jaké jste uváděl vy. Majitelé nemají ambice na ostrovech běhat. I když v minulosti tady pár příkladů bylo a kdysi i několik českých koní běželo Velkou národní…

„Pamatuju se, když do Cheltenhamu přijela Orphee Des Blins, to bylo skvělé. Škoda, že se jí ten den nedařilo. Možná to lidi odradilo od toho, aby to znovu a znovu zkoušeli. Cestování je drahé…“

Jak se vlastně vy osobně díváte na Velkou pardubickou, která je specifická svou extrémní distancí i specifickým kurzem?

„Osobně si myslím, že je Velká pardubická jeden z nejlepších dostihů na světě a je mým snem v ní zvítězit. Ale není to jednoduché! Mám v hlavě, že bych zorganizoval dostih, kam bych pozval vítězné žokeje z Velké, z Gran Premia, Grand Steeplechase v Auteuil, Švédské Velké národní a taky Velké národní a Gold Cupu. Líbilo by se mi, kdyby se v dostizích mezinárodní vztahy rozvíjely. Možná se to příští rok povede.“