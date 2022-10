Kdo je kdo na startu Velké pardubické: rozebrali jsme šance všech koní

Talent s Pavlem Složilem, No Time To Lose, Player nebo Stretton? Kdo jsou favorité Velké pardubické 2022... • FOTO: Koláž iSport.cz Až v neděli odpoledne dozní česká hymna zpívaná čtyřmi tenory, ve Velké pardubické se Slavií pojišťovnou (16.00, PP ČT sport) se spustí adrenalinová jízda. Loňský vítěz Talent si zatím drží pozici kurzového favorita, obhajoba se ale nepovedla už osm let. Brunch Royal přiveze zkušenosti z evropských závodišť, Mr Spex s Playerem ověřenou třídu. Trenér Josef Váňa doufá kvůli No Time To Lose v blátivý den. A na Imphalovi pojede svou dvacátou Velkou Jaroslav Myška. Jak jsou na tom koně před startem?

1 No Time To Lose 13letý hnědák valach, ž. Ondřej Velek, trenér Josef Váňa st., Paragan Horseboxes, kurz na vítězství 9:1 Nejstarší účastník letošní Velké pardubické se na start dostihu postaví popáté. Zvítězil v roce 2017 a připsal si ještě čtvrté a páté místo, jednou nedokončil. Realizační tým zvolil stejný model jako loni, ale letos dosáhl ve dvou startech horších výsledků. Jeho výhodou by bylo bláto, stejně jako v roce 2017. Věk se ani u koní nedá zastavit, a tak je kandidátem spíše nižší dotované příčky. Jan Kratochvíl po svém triumfu ve Velké pardubické děkoval do nebe dědečkovi • Foto Jaroslav Legner / Sport

2 Argano 8letý ryzák valach, trenér a žokej Martin Liška, Marek Šimák, 23:1 Potomek výborné rovinové klisny Arganty se překážkám věnuje čtvrtým rokem. Jeho stálým parťákem je žokej Martin Liška. 11 společných startů dokončili, ale vítězství se jim zatím vyhýbá. V dlouhých krosech se Argano teprve rozkoukává, po třetí kvalifikaci Liška hovořil o tom, že letošní Velká bude seznamovací, aby zkušenosti mohl prodat o rok či dva později. Střed pole. Argano • Foto Jockey Club ČR

3 Stretton 12letý hnědák valach, ž. Thomas Garner, trenér Stanislav Popelka, Nýznerov, 23:1 Také první ze svěřenců Stanislava Popelky se postaví na start Velké popáté v kariéře, zatím vždy dokončil, třikrát si připsal finanční dotaci a jednou doběhl osmý. Letos se představil dvakrát, bral třetí a čtvrté místo, ale velký respekt soupeřů si nezískal. Největších úspěchů dosáhl pod Thomasem Garnerem, druhé a třetí místo ve Velké, a ten se letos vrací do jeho sedla. Po třech letech dostih absolvují spolu a mohl by z toho být opět dotovaný doběh. Stretton má s Thomasem Garnerem ve Velké pardubické druhé a třetí místo... • Foto Michal Beránek (Sport)

4 Imphal 9letý tmavý hnědák valach, ž. Jaroslav Myška, trenér Stanislav Popelka, Quartis-Zámecký Vrch, 9:1 Ostřílený krosový kůň, který dokázal vyhrát už sedm dostihů. Letos začínal ve čtvrté kategorii, mezi elitou se představil až v zářijové kvalifikaci a zvítězil. S Jaroslavem Myškou v sedle se Imphalovi daří. Absolvovali spolu čtyři starty a všechny byly vítězné. Stanislav Popelka umí koně do Velké připravit, Myška zná dostih jako své boty, na startu bude podvacáté, a umístění mezi nejlepší trojicí nebude překvapením. Jaroslav Myška (vpravo) pojede už svou 20. Velkou pardubickou • Foto Jaroslav Legner (Sport)

5 Kaiserwalzer 9letý tmavý hnědák valach, amatér Patrick Mullins, trenér Jaroslav Brečka, DS Millenium (Slovensko), 45:1 Císařský valčík se asi ani v letošním roce tančit nebude. Jeden z dvojice slovenských koní na startu, je zároveň jedním z nejaktivnějších koní v poli, letos se představil čtyřikrát, ale velkých výsledků nedosáhl. Naposled se představil ve čtvrté kvalifikaci, kde vybočil kvůli volným koním. Patrick Mullins už koně i dráhu zná, loni nedokončili a letos proběhnutí okolo cílového mezníku bude úspěchem. Kaiserwalzer • Foto Jockey Club ČR

6 Brunch Royal 9letý hnědák valach, ž. Josef Bartoš, trenér Josef Váňa ml., 6,5:1 Kůň, který se dokázal pravidelně umisťovat ve francouzských krosech, takovou bilancí se moc koní na startu Velké ani v minulosti pochlubit nemohlo. Letos měl smůlu, první dva francouzské starty nedokončil pro pády v závěrečné fázi dostihu. Poté ukázal, že svou třídu stále má. Před dvěma týdny vyhrál kros na šest kilometrů v Meranu, ale bylo to ve vycházkovém tempu. Pokud si poradí s distancí téměř sedmi kilometrů, měl by míchat pořadí na nejvyšších příčkách. Brunch Royal před závodem • Foto Adriana Šmídlová

7 Mr Spex 8letý hnědák valach, ž. Lukáš Matuský, trenér Luboš Urbánek, Lokotrans, 8:1 Zástupce letos velmi úspěšné stáje především v rovinových dostizích. Loni skončil ve Velké na třetím místě, když předchozí kvalifikační výsledky nebyly nijak oslnivé. Letos je to stejné. Loni byl ve dvou kvalifikacích dvakrát sedmý, letos posbíral osmé a čtvrté místo, ale loňský říjnový výsledek ho řadí mezi favority. Zkušený a ambiciózní žokej Lukáš Matuský si před startem mohl vybírat, kdo bude jeho partnerem a zvolil si právě Mr Spexe. Kandidát na doběh mezi prvními pěti. Jubilejní ročník pardubické ovládl Hegnus, Matuský věnoval triumf mamince Video se připravuje ...

8 Chicname de Cotte 10letý hnědák valach, ž. Ludovic Solignac, trenér Pavel Vítek, Quartis-Zámecký Vrch, 8,5:1 Jediný polokrevník na startu, v českém tréninku je čtvrtým rokem. V roce 2019 skončil ve Velké na třetím místě, poté přišla pauza a loni jeden start. Letos začal nepřesvědčivě, ale v srpnu finišoval druhý v kvalifikaci. I pro něj by byla výhodou měkká půda, neboť je podle trenéra Vítka traktorem, silovým typem koně. Pokud bude mít ideální půdu pod nohama, mezi nejlepšími pěti by neměl chybět. Velká pardubická 2019: zleva Theophilos (ž. Bartoš), Zarif (ž. Boyer), Templář (ž. Odložil), Chicname De Cotte (ž. Duchene), Krocoleon (ž. Sloup) • Foto Michal Beránek (Sport)

9 Dusigrosz 9letý tmavý hnědák valach, ž. Marek Stromský, trenér Josef Váňa st., Joly, 20:1 Ostřílený překážkář, který se letos vrátil do krosů. Vyhrál v červenci v Lysé nad Labem, poté absolvoval dvě kvalifikace, v zářijové doběhl na druhém místě. Poprvé bude v jeho sedle Marek Stromský. Svěřence Josefa Váni ve Velké pardubické nelze nikdy podceňovat, ale tentokrát by měl být úspěchem dotovaný doběh. Stromský se na Velké dočkal satisfakce, Nikase čeká spousta mrkve Video se připravuje ...

10 Dulcar de Sivola 9letý hnědák valach, jezdec Josef Borč, trenérka Vendula Jirčáková, DiJana Dobšice, 130:1 V českém tréninku absolvoval šestnáct startů, šestkrát získal dotaci, ale žádných velkých výsledků nedosáhl. Mezi pěti nejlepšími doběhl naposled před více než dvěma roky. Letos absolvoval dvě kvalifikace, doběhl sedmý a desátý. Dokončení dostihu bude úspěch, největší outsider. Dulcar de Sivola dobíhá s žokejem Josefem Borčem do cíle Velké pardubické v roce 2019 na sedmém místě • Foto Michal Beránek (Sport)

11 Sacamiro 9letý hnědák valach, jezdec Jakub Kocman, trenérka Eva Petříková, Jezdecký oddíl Beňov, 27:1 Překvapil druhým místem v červnové kvalifikaci, v srpnu doběhl šestý. Loni doběhl čtvrtý v Ceně Labe. Prosazoval se spíše v nižších kategoriích, ale všechny překážkové starty dokončil. Má tedy nejlepší předpoklady podívat se do cíle, ale pokud by byl do sedmého místa, bude to úspěch. Dostihový den v Pardubicích, Cena Labe - Sacamiro, žokej Petr Tůma • Foto Michal Beránek / Sport

12 Lombargini 11letý hnědák valach, ž. Jan Odložil, trenér Stanislav Popelka, EŽ Praha, 15:1 Ambiciózní svěřenec Stanislava Popelky, dvakrát finišoval druhý v Ceně Labe na 5 200 metrů. Loni zaujal triumfem v srpnové kvalifikaci, měl být černým koněm Velké pardubické, ale tu nedokončil, stejně jako letos srpnový dostih. Start ve Velké potvrdil až v září, kdy skončil třetí. Naváže-li na loňský srpen, bude vysoko, ale spíše střed pole. Kůň Lombargini s žokejem Janem Odložilem ovládli v roce 2021 třetí kvalifikaci na Velkou pardubickou • Foto Bohumil Křižan

13 Star 11letý bělouš, trenér a žokej Jaroslav Brečka, MPL Racing (Slovensko), 30:1 Loni překvapil šestým místem, letos se kvalifikoval devátým místem v květnu a v září nedokončil. Forma tedy nic moc. Jaroslav Brečka nenašel vhodného jezdce, a tak bělouše pojede sám, i když už spíše dostihy sleduje z tribuny jako trenér. Nesmíme zapomenout, že druhá vlna úspěchů Josefa Váni přišla před šedesátkou. Vítězný žokej z roku 1992 se k této metě také blíží. Zopakování loňského umístění bude úspěchem. Velká pardubická 2021, vpravo nahoře Star s Jaroslavem Brečkou • Foto Robert Klejch/CNC

14 Talent 11letý ryzák valach, žokej Pavel Složil ml., trenérka Hana Kabelková, DS Kabelkovi, 5,5:1 Obhájce vítězství a vítěz červnové kvalifikace, ale to ho vedl Marcel Novák. V září se vrátil do sedla Pavel Složil, ale dostih nedokončil. Jezdec je jedním z největších talentů v Česku, má bohaté zkušenosti ze zahraničí, a tak by se mu z obhajoby neměla třást kolena. Pole je vyrovnané, ale mezi trojicí nejlepších by neměl chybět. Co přinesla Velká Pardubická? Překvapivého vítěze, upravený Taxis i jen půlku koní v cíli Video se připravuje ...