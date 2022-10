Složil šokoval koncem. Za návratem je váha i Váňa, ve Velké bude favorit

Hodně divoké léto. Pavel Složil mladší se nejdřív v červnu těžce zranil v Meranu. Byl v umělém spánku, bojoval se zraněním hlavy. Na konci července se vrátil, hned vyhrál. Pak ale v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz nečekaně prohlásil, že končí s kariérou. Kvůli váze a rodině. „Chci žít normální život, tak jsem řekl dost!“

Ta zpráva přišla hodně nečekaně. Vysoký žokej Složil sice s váhou bojuje dlouho a už v minulé sezoně měl chuť s dostihy seknout. Jenže patří k absolutní špičce. Je na vrcholu, dostává špičková rita doma i v Evropě.

„Od loňské Velké pardubické mi koluje hlavou, že bych měl ukončit kariéru,“ líčil Složil. „Teď jsem ji ukončil. Zatím. Když mi váha spadne, možná bych se do sedla vrátil. Když ne, rád si užiju život s přítelkyní, se synem. Když ho teď každý den vidím a uvědomuji si, co jsem všechno promarnil... Každý víkend pryč. Abych řekl pravdu, teď jsem dostihy hodil úplně za hlavu, nedovedu si představit, že bych takový život vedl dál.“

Zpráva vyvolala slušný poprask. Trenéři i majitelé začali Složila okamžitě bombardovat. Co se děje? „Když začal mluvit o konci kariéry, nebylo to nic příjemného,“ připustila trenérka Hana Kabelková, pro kterou Složil jezdil Talenta. „Nic, co by nám přidalo na klidu a radosti. S Pavlem jsem mluvila, ale nepřemlouvala jsem ho, byla to jen jeho volba.“

Klíčovou roli v návratu hrál trenér Josef Váňa mladší a majitel Josef Aichner, který má v Itálii řadu špičkových koní. Po zranění Josefa Bartoše byl Složil jedničkou týmu. I proto se nakonec vrátil. „Pavel říkal, že mu váha spadla a že má znovu chuť,“ potvrdila Kabelková. „A taky se prý vůbec poprvé podíval i na záznam loňské Velké pardubické a moc se mu to líbilo. Říkal, že ho Talent několikrát vytáhnul z průšvihu a že by rád napravil pár chyb, které tam on jako žokej udělal. Já tedy žádné jezdecké chyby neviděla, ale Pavel je k sobě hodně kritický. To už víme.“

Složilova kariérní „přestávka“ nakonec trvala pouze dva týdny a jeden den. Vrátil se, znovu vítězí. Od návratu vyhrál devět dostihů – sedm v Meranu, dva ve Wroclawi. A znovu si plácnul i s Kabelkovými, ve Velké bude v sedle Talenta. Pokud se tedy na poslední chvíli nic nestane.

„Domluvili jsme se, že pojede, Pavel se těší,“ oddechla si Kabelková. „Předvádí v dostizích výborné výkony, má naši plnou důvěru. Jezdí výborně a Talenta chce jet. To jsou dvě stěžejní věci. Jasně, dobře víme, že zranění může přijít i dostih před Velkou, ale jsme rádi, že ta prvotní nejistota je pryč. Že má Pavel znovu chuť, je pro nás výborná zpráva.“