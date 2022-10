Trenérka o obhájci triumfu: Talent byl rozbombardovaný, ale je v pořádku

Čtvrtá kvalifikace měla být ostrým tréninkem, jak jste vyřešili tréninkové manko?

„V podstatě jsme mu v tréninku simulovali dostih. V Pardubicích šel sice sám a přes lehčí skoky, ale délku a rychlost tam měl. Tím jsme se mu snažili manko nahradit. Šli jsme na to hned v následujícím týdnu po kvalifikaci. Hned jak se znovu začal cítit dobře. Bezprostředně po kvalifikaci byl trošku rozbombardovaný, jak ho nakopl koník. Ale když se znovu začal cítit dobře, šli jsme do tréninku.“

Žádné kopce a výběhy sjezdovek na Ještědu jako v minulosti?

„Sjezdovku jsme letos nedali, kopce ano. Klasicky. I vodní pás, to všechno jsme zvládli.“

Oddechli jste si po karambolu, že je Talent v pořádku?

„Jasně, samozřejmě. To by byla velká škoda, kdyby to mělo nějaké dlouhodobé následky.“

Jaké to pro vás je, jít do Velké pardubické jako obhájce?

„Já to tak neberu. Vůbec. Pro mě je každý dostih nový, další Velká pardubická. Jdu do toho znovu. Ne jako obhájce, to vůbec nevnímám, necítím, nemám takový pocit. Jen bych mu to hrozně přála. Vím, jaký je Talent srdcař, závodník a dobrý kůň. Kdyby nám štěstíčko zase přálo, tak bych byla hlavně kvůli němu nadšená. Ať si to užije a má z toho dobrý pocit, radost. A náš celý tým pak taky. Obhajobou nejsem vůbec svázaná. Jsem svázaná tím, že to je zase Velká pardubická.“

Jak se to projeví, že má Talent radost?

„Je to na něm prostě vidět. (usmívá se) Jak se nese, jak si to užívá. My, co ho známe, to vnímáme. Vidíme, že se tváří trošku jinak. Po vítězství to tak má.“

Na startovní listině je patnáct koní, co jí říkáte?

„Je to tak akorát. I když, co to je akorát? Viděl jste poslední kvalifikaci, taky tam nebylo moc koní, a jak to dopadlo, že? Doufám, že to teď bude v pohodě. Aby měl každý svůj prostor a místo a nestalo se, co v kvalifikaci. Abychom se prostě všem karambolům vyhnuli a byl to pěkný, pohledný dostih. A vyhraje ten, který na tom bude v neděli nejlépe. To bych si přála. Špička tam je, kromě Theophila.“

Kdo je ve vašich očích největší konkurencí?

„Je to těžké, zvlášť v takovém dostihu, kde se může stát cokoliv. Neřeknu tip, ale kdyby nevyhrál Talent, tak bych to nejvíc přála Playerovi. Mnoho let ukazuje kvalitu a potvrzuje ji. Tomu bych to přála.“

Pavel Složil chvíli mluvil o konci kariéry, rozmyslel si to. Srovnal se, je v pohodě?

„Domluvili jsme se, že pojede. Těší se. Předvádí výborné výkony v dostizích, má naši plnou důvěru. To je celé. Jezdí výborně, to je pro mě určující. A Talenta chce jet, to jsou stěžejní věci.“