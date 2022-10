Jubilant a svéráz Myška: Většina koní do Velké výkonnostně nepatří

„Konkurence? Je to otevřené, podle mého ale hodně koní do takového dostihu výkonnostně nepatří,“ říká Myška na rovinu. „Skoro bych řekl většina. Je tam hrstka stabilních, co už ukázali kvalitu, mají zkušenosti a zabojovali už i ve Velké. Ale kdyby se to mělo vyškrtat, zůstane na startu tak sedm koní. Kvalitních.“ Sám bude v sedle devítiletého hnědáka Imphala (Quartis-Zámecký Vrch), se kterým vyhrál poslední kvalifikaci. Ve Velké bude mít Imphal premiéru.

Čeká vás jubilejní, dvacátá Velká pardubická. Dělá to s vámi něco? Jak jste nachystaný?

„Nedělá to se mnou nic a nachystaný nejsem.“

Jak to?

„Protože nemám čas a musím řešit jiný hovadiny, s prominutím.“

Jako třeba rozhovory?

(zasměje se) „Ne, to jste první, to je v pohodě.“

Co tedy řešíte?

„Standardní záležitosti ve stáji a tak. Jak už to bývá. S nějakým jubileem si hlavu nelámu, mám spíš jiné starosti kolem práce. Žádná nostalgie.“

A co vaše vzpomínky na první Velkou pardubickou? Ty držíte?

„Jo, to bylo fajn. S Torpillem (v roce 2001) to byl dobrý dostih a velký zážitek. Umístili jsme se. A kdyby se mi v cílové rovině nezranil, tak by to bylo i lepší, než čtvrté místo. To bylo dobrý, zážitek.“

Počítám, že vaše současné a tehdejší rozpoložení bylo jiné, je to tak?

„Ale tehdy to bylo taky dost narychlo. Zranil se Franta Jasinský, se kterým jsme ve Světlé Hoře dělali. Že pojedu Torpilla, se rozhodlo až těsně před startkama. Franta (Jasinský) se zapříčinil o to, abych ho jezdil. V úvaze byl ještě Marek Stromský. Já byl nezkušený, začínal jsem, tak to byla trochu odvaha, riziko. Franta se za mě přimluvil a Franta Novák, coby šéf stáje, to posvětil. Tak to dopadlo. Ani nebyl moc čas na nervozitu, spíš jsem se těšil. Byla to radost.“

Měl jste tehdy ve startovním poli nějakého žokeje, kterého jste se chtěl držet? Brát školu? Nějakého takového Myšku, jako mají mladší dnes?

(usměje se) „Ne, nikoho takového jsem nikdy neměl. Neuvažoval jsem takhle, že bych k někomu vzhlížel a snažil se využít jeho zkušenosti pro své dobro. Jo, snažil jsem se poslouchat, co mi řekli, ale postupně se ze mě stejně stal svéráz. Dělal jsem to tak, jak jsem to sám cítil. Nikdy jsem neměl někoho, komu bych se snažil držet za zády.“

Odpovídáte často, kdy se dočkáte vítězství ve Velké pardubické?

„Ne, ne. Já to ani nemám na pořadu dne. Beru to, jak to je. Když to přijde, přijde. Když ne? Hlavu si s tím nelámu, nějaké stanovené cíle nemám. Kariéru beru tak, jak jde. Není to otázka života a smrti.“

Je pravda, že jste nikdy neměl vyloženě top favority na výhry? Snad kromě talentovaného Evžena před rokem?

„No...Evžen nás mrzí. Když se podívám na startovní pole, tak by se nám tam s loňskou zkušeností hodil. Nedá se nic dělat, odpočine si a příští rok se tam snad zase postaví. Po loňské Velké byl v pořádku, pracoval. Jenže koncem března se zranil. Nevíme pořádně jak, jestli někde špatně prošlápl? Bylo tam zranění šlachy. Nijak děsivé, ale standardně ho to vyřadilo na tři měsíce z tréninku. Časově by nám to nevyšlo, takže jsme se rozhodli, že letos sezonu vypustíme. Chodí ve výběhu, pauzíruje. Nemá cenu spěchat, taková zranění vás doženou. Takže je lepší tomu dát čas, než se o něco pokoušet. Ale pozor, letos mám dobrého koně, Imphal není špatný. Těším se na něho.“

Cenu Vltavy i Labe už má Imphal za sebou, poslední kvalifikaci vyhrál, ve Velké bude mít premiéru. Jaké jsou jeho plusy a minusy?

„Víceméně vidím jenom plusy. Vnímám ho pozitivně, i ho rád jezdím. Je to takový bezproblémový kůň, dokáže v dostihu chrápat, je spolehlivý skokan. Žádné minusy tam ani nevidím.“

Historicky platí, že poslední vítězové kvalifikací Velkou nevyhrávají. Co vy na to?

„To neberu. Já zatím Velkou nevyhrál, takže ani z kvalifikací být pověrčivý nemůžu. Je fakt, že to platí, ale já to tak neberu.“

Nikdy jste si neřekl o šancovní koně? Neuplatňoval lokty?

„Jednou jsem zavolal Holčákovi na Royal Mouginse do Zlatého poháru. Tenkrát tam bylo asi pět koní a Royal byl prázdný. To bylo asi fakt jedinkrát, co jsem si zavolal o koně. Takový kůň se vyplatí, když neměl jezdce. Dostal jsem k tomu podmínku, že budu jezdit v menším dostihu i tehdy už staršího Maskula a s oběma se podařilo vyhrát. To byl dobrý telefonát. Ale jinak jsem to nikdy nedělal. Že bych si koně dopředu vyhlížel, domlouval. Nikdy.“

Vidíte, jednou jste si o koně zavolal a byly z toho dvě výhry. Není škoda, že nevoláte častěji?

„Nemá to cenu. V dostizích to nefunguje tak, že zdánlivý vítěz opravdu vyhraje. Nechávám to být, nějak to vždycky dopadne.“

Jaká je ve vašich očích konkurence na staru Velké pardubické?

„Je to otevřené, podle mého ale hodně koní do takového dostihu výkonnostně nepatří. Skoro bych řekl většina. Je tam hrstka stabilních, co už ukázali kvalitu, mají zkušenosti a zabojovali už i ve Velké, ale kdyby se to mělo vyškrtat, zůstane na startu tak sedm koní. Kvalitních.“

V poslední kvalifikaci jste byl u karambolu na Popkovickém skoku, při němž se zranil Jan Faltejsek. Už jste si vyříkali, co bylo špatně, aby se problém neopakoval?

„První to šmiknul Patrick Mullins, ale na něho bych to ani neházel, byl nějakou chvilku před námi. Spíš ten můj Imphal to tam trošku vzal doprava, narazil do Mr Spexe a následně se to zavřelo. Honza Faltejsek tam byl na vnitřku na půl délky u zadku koně a neměl šanci. Kdyby byl trošku za námi, tak by měl kam doskočit. Tohle se stane na dvou metrech, nic neuděláte. Musíme víc předvídat, na takových překážkách je velké riziko. Může se stát cokoliv a nemáte šanci vybruslit. Kolikrát se s koňmi nedá nic dělat, skočí doprava, vznikne řetězová reakce a už se nedá nic dělat.“