Když vyhrál Velkou, nevěděl to. Trvám na opakování ceremoniálu, vtipkuje

Po Ceně Vltavy se převlékl do civilu, u vážnice se dal co chvíli s někým do řeči. „Jel jsi jako za mlada, s Angosturou super dostih,“ přijímal Kašný gratulace. S úsměvem potvrdil, že je případně stále připravený zaskočit i na poslední chvíli ve Velké pardubické. Kdyby se některý z žokejů zranil. „Převlíknout se dá rychle, připravený jsem,“ usmíval se Kašný.

Taxis? Stoprocentní

Přes Velký taxis skákal Pavel Kašný poprvé v roce 1997. S klisnou Hřivnou skončili čtvrtí, vyhrál tehdy Josef Váňa s Vronskym, druhý byl Pavel Složil starší s Marketplacem. Pro zajímavost, zadržený Peruán byl teprve v rozjezdu slavné kariéry, vítězný hattrick ve Velké byl ještě před ním.

Z dvanácti startů ve Velké pardubické se přes Taxis dostal Kašný pokaždé, nespadl na něm ani jednou. Na listině vítězů sice napsaný je, ale dodatečného vítězství s Ribelinem si v přímém přenosu neužil.

„Trvám na opakování ceremoniálu!“ zasmál se Kašný v narážce na hlášku z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. „Jasně, jednou je to tam napsané, v historii to zůstane. Ale ten pravý adrenalin jsem si neužil, ten mi ještě chybí. Snad mi bude zdraví sloužit. A kdo ví? Třeba jednou...“

Problémy s váhou Kašný nemá, na koních je denně. S devítiletým Angosturou z malé stáje Zámek Domoradice už letos kvalifikaci do Velké zkoušel. „Jenže příprava před třetí kvalifikací se nám bohužel nepovedla, fyzicky ji nezvládl, zastavil jsem ho,“ líčí Kašný. „Rozhodli jsme se pak, že to nebudeme natahovat a zaměříme se na Vltavu. Ta se povedla, tak uvidíme, co dál. Doufám, že kůň zůstane zdravý a zkusíme to příští rok. Ale možná ještě zůstane v Labi, to ještě nevím.“

Gusta domů zabral

V Ceně Vltavy byli třetí. Po hodně aktivním průběhu, většinu dostihu šli ze špice. „Super svezení, já jsem si s ním i věřil,“ popisoval žokej. „Asi ne úplně na výhru, protože Gatsby a Aeneas jsou někde jinde, ale i třetí místo je parádní. Gusta není koncový, musí ostatní utahat, ale i po trávě domů zabral. Až jsem žasl. Na druhou stranu, poslední práce chodil fakt dobře, byl v laufu, takže až tak moc překvapený jsem nebyl. Povedlo se to, jsem nadmíru spokojený.“

Vítězství Mr Spexe s Lukášem Matuským ve Velké pardubické pak sledoval Pavel Kašný z povzdálí. Záskok na poslední chvíli nebyl potřeba. Přiznává, že lehká nostalgie při pohledu na růžové barvy vítězné stáje Lokotrans, které v minulosti nosíval s Ribelinem, na něho padla. „Přál jsem jim to, pana majitele Jalového znám, do koní investuje nemalé peníze a dělá hodně pro dostihový sport. Fandím jim, tohle vítězství mě těší.“