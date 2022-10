Myška o Taxisu: Kdyby se neupravil, byla by půlka koní mrtvých...

No Time To Lose s Jakubem Kocmanem Taxis nezvládl a následoval ošklivý pád • Michal Beránek (Sport)

Jubilejní dvacátá Velká pardubická se Slavia pojišťovnou skončila pro žokeje Jaroslava Myšku na Velkém taxisu. S Imphalem padli a zbytek pole se valil na ně. Kaiserwalzer s Patrickem Mullinsem a Dusigrosz s Markem Stromským je vyloženě přeskakovali, další dopadali těsně u nich. „Zaplaťpánbůh se doskok Taxisu upravil, protože jinak by tam už druhým rokem popadala polovička koní a byla by mrtvých,“ říká Myška v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Před Velkou pardubickou vyhrál Jaroslav Myška oba dostihy. S šestiletým Well Absolutem (stáj Martina Poláková) ovládli Cenu Labe, se sedmiletým Lianelem (Ramzová) Poplerův memoriál. K tomu přidal tři druhá místa s Royal Ginem, Ztracenkou a Popinjayem. Klíčový dostih pro ně ovšem s devítiletým Imphalem (Quartis-Zámecký Vrch) skončil na Taxisu.

Imphal se po pádu zvedl a odcválal, vy jste také v pořádku?

„Jasně, jsem zdravý, nebolestný, všechno v cajku.“

Už jste si analyzoval, co se stalo?

„Zanalyzované jsem to měl hned zpočátku, špatně jsme skočili. Bylo slunko, skok byl ve tmě, kůň se zadíval, odskočil z dálky a nezvedl se. Prostě nedolítnul. Ten skok není příjemný, a když svítí sluníčko, je to ve tmě. Není moc vidět a není tam nic, co by koně zvedlo. Na to jsme doplatili. Podíval se, skočil z dálky a bylo to krátké. Zaplaťpánbůh se doskok upravil, že si nezlomil všechno možné.“

Doskoková hrana se upravovala, je pozvolnější, za Taxisem už není hluboký příkop. Pomohlo to?

„Jednoznačně, protože druhým rokem by tam popadala polovička koní a byla by mrtvých. Pořád si ale myslím, že tenhle skok při dnešní rychlosti už neodpovídá. Prohlašuju to už přes pět let. Taxis není v dnešní době korektní. Pořád si myslím, že by se před skok měla zakomponovat odskoková bariéra, co by koně zaujala a zvedla. Nikdo se k tomu nemá a já už to dál řešit nebudu. Ani to už nebudu komentovat.“

Při doskoku vám z rukou vylétly otěže a zachytily se za zadní nohu Playera, to se taky jen tak nevidí, ne?

„Já si toho v reálu ani nevšiml, až Štěpánka (trenérka Myšková) to viděla na fotce. Já jsem chtěl Imphalovi vyhovět, věděl jsem, že nemůže dolítnout, tak jsem se snažil, aby měl vepředu prostor. Síla byla taková, že mi otěže vylétly z ruky a nějak se zachytily za Playera.“

Jak jste pak prožíval, když se na vás valila další vlna? Co se vlastně v takové chvíli honí žokeji hlavou? Jen se modlí, aby zůstal celý?

„Já nejsem modlící člověk, tak jsem se nemodlil. (usmívá se) Klasický pád na koni. Kutáleli jsme se, dobré bylo, že to bylo v pohybu. Imphal se překulil, já byl schovaný pod ním a koně nás přeskakovali. Leželi jsme už daleko za hranou, ostatní už byli doskočení a stačili udělat další pohyb. Takže to naštěstí bylo v pohodě, nikdo mě netrefil.“

Před dostihem jste otevřeně říkal, že víc než polovina koní na Velkou pardubickou nemá. Nevrátilo se vám to?

„Vrátilo se mi to v tom, že jsme spadli... Ale zase - na Taxis jsme jeli tři koně, až za námi zbytek pole. I pak to byl pomalý dostih, to opravdu může vyhrát každý. V mých očích prostě Velká pardubická letos neměla moc úroveň, za tím si stojím. I start byl špatný, bylo to jedno s druhým.“

Jubilejní Velká vám nevyšla, ale víkend jste měli slušný, souhlasíte?

„Jo, bylo to fajn. Naši koně něco měli, zabodovali. Co jsme čekali, to tak nějak bylo, takže dobrý. A nějaké výsledky jsem vybojoval i pro jiné stáje.“

Cena Labe je přípravou pro Velkou pardubickou. Well Absolut do ní výhledově míří?

„Ano, je to tak naplánované. Že se příští rok bude chystat na Velkou pardubickou. Společně s Evženem.“