Velký návrat se nekoná. Nadějný krosař Evžen ukončil kariéru. Proč?

Měl to být velký návrat na dostihovou dráhu. Devítiletý hnědák Evžen ze stáje Englicovi a Kulhánkovi, těsně druhý z Velké pardubické 2021, byl ještě v úterý večer na startovní listině první kvalifikace na 133. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Trenérka Štěpánka Myšková ho musela odhlásit. „Nebude startovat, Evžen ukončil dostihovou kariéru,“ potvrdil žokej Jaroslav Myška pro iSport.cz. Na startovní listině první kvalifikace o 550 tisíc korun tak v sobotu bude 10 koní, mimo jiné obhájce Mr Spex (Lokotrans).

Hnědák Evžen patřil k nejvýraznějším krosovým talentům. Z dvanácti startů nad překážkami osmkrát vyhrál, mimo jiné s Jaroslavem Myškou ovládli Cenu Vltavy 2019 i Cenu Labe 2020. Před dvěma lety vyhráli jednu z kvalifikací ne Velkou a ve vrcholu překážkové sezony pak při premiéře skončili těsně druzí. Nestačili pouze na Talenta s Pavlem Složilem.

Celou minulou sezonu kvůli zdravotním problémům Evžen vynechal. „Po Velké byl v pořádku, pracoval. Jenže koncem března se zranil,“ líčil Myška. „Nevíme pořádně jak, jestli někde špatně prošlápl? Bylo tam zranění šlachy. Nijak děsivé, ale standardně ho to vyřadilo na tři měsíce z tréninku. Časově by nám to nevyšlo, takže jsme se rozhodli, že sezonu vypustíme. Nemá cenu spěchat, taková zranění vás doženou. Takže je lepší tomu dát čas.“

Na dráhu se měl vrátit v sobotu v první kvalifikaci – Ceně města Pardubic. Byl na přihlášce, jenže po posledním tréninku ho Myškovi škrtli. „Vrátilo se mu zranění šlachy, co měl,“ popisoval Myška. „V úterý večer jsme byli na vyšetření, pravděpodobně jde o degeneraci šlach. Nejsou schopné akceptovat a snášet zátěž. Proto jsme se rozhodli, že Evženovi ukončíme kariéru a uděláme z něj důchodce. Je to smutné, ale nebudeme ho trápit, bude si u nás užívat důchodu a péče, občas se na něm někdo projede. Strejda do výběhu a hotovo.“

Podle Myšky se problémy obnovily po jednom z posledních tréninků v Pardubicích. „Byli jsme tam minulý týden, to byla možná příčina, jen to nebylo jasně vidět. V úterý jsme šli poslední cvalovou práci a k večeru bylo poznat, že něco není v pořádku. Báli jsme se, že to nebude dobré. Evžen měl poprvé se šlachami problém až v sedmi letech, dřív nic takového nebylo. Už při prvním zranění doktor říkal, že může dojít k oslabení šlach, že nejsou schopny zátěž snášet. Pan doktor Plachý mi to teď nezávisle potvrdil. Degenerace šlach.“

Pro Myškův tým je to velká ztráta. Zkušený žokej jel Velkou pardubickou už dvacetkrát a nejlepšího výsledku dosáhl právě s šikovným valachem před dvěma lety – kdy byli těsně druzí. Jinak byl Myška ve Velké dvakrát třetí, třikrát čtvrtý, třikrát pátý.

„Tak to se zvířaty je,“ pokrčil žokej rameny. „Pravda je, že letos se nám to kupí, nějaká zranění máme, není úplně forma. Ale s Evženem nemělo žádný smysl riskovat. Ne! Tohle se mu zahojí, zatáhne, ve výběhu bude bez omezení, ale na dostihy to není. Bohužel.“

Na startovní listině první kvalifikace tedy zůstává deset koní. Mimo jiné devítiletý Mr Spex, který Velkou na podzim s Lukášem Matuským vyhrál. Svěřenec trenéra Luboše Urbánka v sezoně vyběhne poprvé. V sedle ovšem nebude mít Matuského, ale Jana Odložila. Matuský se nedávno v Itálii zranil.

Od roku 2017 platí, že budoucí vítěz Velké pardubické, se ukázal v první kvalifikaci. Elitních krosařů v ní opravdu bude hodně. Třeba jedenáctiletý Player (Nýznerov, trenérka Lenka Kvapilová) s Marcelem Novákem, druzí z roku 2020 a čtvrtí z ročníku 2022. Ambice má i devítiletý Argano (Marek Šimák) s žokejem i trenérem Martinem Liškou, sedmiletý Chelmsford (Javor, trenér Josef Váňa) s Janem Kratochvílem, desetiletý Kaiserwalzer (DS Millennium) s trenérem a žokejem Jaroslavem Brečkou nebo dvanáctiletý Lombargini (EŽ Praha, trenér Stanislav Popelka) s Janem Faltejskem.

Kvalifikace startuje v sobotu ve 14.45 hodin. V rámci mítinku se poběží dalších šest dostihů, první ve 13 hodin. V jednom z nich se znovu představí čtyřletý Great Storm z DK iSport-Váňa. Zlobivý puberťák, který už dvakrát vyklopil ze sedla Josefa Bartoše a naposledy i Oleksandra Ryzhaka, bude mít tentokrát v sedle Jana Kratochvíla. A trenér Josef Váňa pevně věří, že jeho pevná ruka tentokrát bude mít úspěch.