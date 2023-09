Vítězný tandem Velké pardubické se rozpadl. Matuský má jiného koně

Žokej Lukáš Matuský, dvojnásobný vítěz Velké pardubické, je po těžkém zranění zpátky v sedle. Po takřka pětiměsíční pauze si hned připsal vítězství ve Velké Chuchli se čtyřletým Ange Pitou z DK iSport-Váňa. V rozhovoru pro iSport.cz popsal strasti a komplikace během náročného návratu. I to, koho by měl 8. října sedlat ve Velké pardubické. A Mr Spex, se kterým před rokem Matuský senzačně vyhrál, to nebude.

Na konci dubna jste si v Itálii zlomil dva obratle, naštípnul dvě žebra. Jak se cítíte po návratu do sedla?

„Po zdravotní stránce se cítím lépe. Sice mě záda ještě bolí, tam kde to bylo zlomené. To je jasné, ještě se to musí osvalit a trošku ponatahovat. Skočil jsem do toho rychleji, než jsem chtěl, ale zvládl jsem to. Jen jsem trochu musel zapracovat na váze, s ní mám momentálně problémy. Bojuju dál.“

Prý jste musel shazovat jedenáct kilo, je to tak?

„Ano, poprvé v životě jsem se dostal zhruba na osmdesát kilo a musel jsem na dostih shazovat, abych uvážil. Když mi rentgen ukázal, že jsou kosti srostlé, tak jsem hned zkusil jezdit. Běhat jsem začal 26. srpna, do prvního dostihu byly tři týdny. Shodil jsem jedenáct kilo, pak se to zastavilo, tělo si řeklo, že stačí. Budu s tím muset ještě bojovat, abych mohl odjezdit i menší váhy.“

Na kolik se chcete dostat kilogramů?

„Dřív jsem vždycky vypotil na 63, 64 kilo. To asi teď nepůjde, musím být i při chuti a při síle, nejde se tak oslabit. Když to půjde, tak abych měl třeba 68 kilo.“

Bylo těžké dlouhou pauzu a rehabilitaci po vážném zranění zvládat?

„Po každém vážnějším zranění se do toho dostává hůř. Chcete jezdit co nejrychleji, děláte, co se dá, abyste se vrátil. Těžko se pak závodí proti klukům, co jsou rozjetí, cítil jsem to. Ale když sednu na koně, vím, co mám dělat. Musím odvést sto procent práce, zbytek jde bokem.“

Hned první dostih po zranění jste s Ange Pitou v Praze vyhrál. Parádní návrat?

„Koníka jsem znal, jezdil jsem ho dvakrát v Meranu. Věděl jsem, že to je dobrý kůň, dobrý skokan. Favorit byl od mladého Pepy Váni ze Scuderia Aichner (Palm Springs), tak jsem rád, že jsme je porazili. To jsou dostihy.“

Už před dostihem jste Angeho upozorňoval bičíkem, aby byl pozorný. Bylo to potřeba, aby vás nevyklopil jako nedávno Josefa Bartoše v Pardubicích už na zkušebním skoku?

„On je skokan dobrý, jen je trošku svůj. Má svoji hlavu, vymýšlí, bočí doleva. Takže tam pobídka z levé strany byla. Po pleci, aby věděl, že se má koncentrovat.“

Ange Pitou navazuje v syndikátu iSport-Váňa na Theophila, vítěze Velké pardubické 2019. Může být důstojným nástupcem?

„Theophila jsem nikdy nejel, ale když tento koník zůstane zdravý, taky má před sebou zajímavou budoucnost.“

Jak teď vypadá váš jezdecký program? Už ho máte znovu nabitý?

„Volali mi teď na neděli do Merana, ale to jsem ještě odmítnul. Kvůli váze, musím na ní zamakat. I na kondici a na celém těle, zpevnit ho. Snažím se každý den něco dělat, tak to, doufám, půjde. Za dva týdny je Gran Premio, tam už bych chtěl být nachystaný.“

Máte koně do Gran Premia?

„To nevím, zda budu mít koně do hlavního dostihu, jestli mi mladý Pepa Váňa něco půjčí. Mám během mítinku jezdit siepi (proutěné překážky) a čtyřletého koně od Radka Holčáka.“

Blíží se Velká pardubická, s Mr Spexem jste loni vyhráli. Proč už tohle spojení neplatí?

„Se Špekem to neplatí, protože pracuji u Radka Holčáka, mám tam své závazky vůči majitelům. Kvalifikoval se Stuke (stáj K-K Metal a.s.), budu jezdit jeho. Jsem rád, že se kvalifikoval, měl trochu smůlu, taky je to zajímavý kůň pro Velkou pardubickou.“

Nicméně v ní bude v devíti letech nováčkem. Je to kůň pro překvapení?

„Je to dobrý kůň, má svůj věk, nacestoval se hodně. Běhal v Itálii těžké dostihy, budeme na něj zvědaví. V kvalifikaci ukázal, že něco umí. Bude to zase i o štěstí, jak se komu co podaří. Pravda je, že Stuke to bude mít těžké proti těm, co už znají distanci 6900 metrů. I to může hrát roli.“

Koho favorizujete?

„Výborně se ukazoval Sacamiro, to je pro mě první favorit. Ukázal, že umí po pevnější půdě i po měkku, top favorit. Pak Talent od paní Kabelkové. Ten to má v nohách i v hlavě. Celý kurz zná zpaměti, starý matador, taky silný soupeř. Pak už to bude o štěstí, komu co sedne.“

O angažmá u Holčáků, kde jste českou kariéru rozjížděl, jste měl jasno hned po minulé Velké?

„Nabídky z Lokotransu byly, ale máme už nějaké zázemí v Karlovicích. S majiteli tam dobře vycházíme, nějaké roky tam působím. Rozhodl jsem se, že zůstanu ve Velkých Karlovicích.“

Jak si při obhajobě povede Mr Spex? V sezoně startoval pouze jednou, ve třetí kvalifikaci byl osmý z jedenácti.

„Sledoval jsem ho, jak utíkal. Trošku mě to zklamalo, ale on měl vždycky první běhání v sezoně slabší a postupně jde jeho forma nahoru. Možná mu bude chybět jeden dostih v nohách, možná ne. Realizační tým pro něj určitě udělá maximum, nachystaný bude. Uvidí se, dobrý kůň to je, musí se s ním počítat.“

Pojede ho Ludovic Solignac jako v kvalifikaci?

„Fuu, to nevím. Luboš (trenér Urbánek) se mě ptal, ale říkal jsem mu, že mám smluvní závazky, že musím jezdit pro naši stáj. Uvidíme, může se to ještě vyvrbit všelijak. Já se taky před rokem na Špeka dostal na poslední chvíli, protože se zranil Honza Kratochvíl. Do startu je ještě daleká cesta.“