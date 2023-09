Čísla pro Velkou pardubickou. Obhájce má třináctku, Váňa nechtěl jedničku

Na startu 8. října bohužel budou chybět zranění šampioni Josef Bartoš (2006 Decent Fellow, 2008 Sixteen, 2019 Theophilos) a Lukáš Matuský (2020 Hegnus, 2022 Mr Spex). Trenéři a majitelé na poslední chvíli odhlásili také tři koně: Polinuita, Gap Pierjiho a Paris Eiffela.

„Není problém číslo, ale hlava jezdců,“ usmíval se legendární Josef Váňa starší po losování v rozhovoru pro Českou televizi. „Já nechtěl jedničku. Tak děkuju, že jste nám vytáhli čtyřku.“ Váňa bude mít na startu jediného koně, čtyřku ponese desetiletý Lodgian Whistle ze stáje Statek Chyše-Váňa. Vyhrál druhou kvalifikaci, bude patřit k favoritům. V sedle bude mít Ondřeje Velka.

„Lodgian je perfektní skokan, asi půjde zepředu,“ uvažoval Váňa. „Největšími favority jsou Sacamiro a Argano, ukázali, že umí přiletět koncem. Proto doufám, že dostih bude tak rychlý, že koncem nestihnou přiletět.“

Loňský titul obhajuje Mr Spex ze stáje Lokotrans. Trenér Luboš Urbánek musel hledat nového jezdce, protože Lukáš Matuský už byl smluvně vázaný jinde. Nakonec našel jezdce v Irsku. Poněkud kuriózně.

„Bylo to na poslední chvíli,“ přiznal Urbánek pro Českou televizi. „Na webu Jezdci.cz jsem zrovna četl článek, že Patrick Mullis oslavil sedmisté vítězství. Pardubice už zná, tak jsme ho oslovili. A on okamžitě kývl.“ Mullins je sice amatérský jezdec, ale nad překážkami patří k elitě.

Forma a ambice Mr Spexe? „Obhájit je těžké, v přípravě se nám nepovedlo vše podle plánu, jak jsme to měli nalajnované,“ přiznal Urbánek. „Před první kvalifikací měl Spex problémy s kopytem a ve třetí na něj bylo moc hluboko. O to větší by mohlo být překvapení a radost, protože na třetí kvalifikaci byl nachystaný lépe, než loni. Poslední práce před Velkou udělal stejné, zvládl je, těšíme se. Je to kůň na sedm kilometrů a pevnější půda by mu měla vyhovovat.“

Losování čísel osobně přihlížel i Martin Liška, který je žokejem i trenérem devítiletého Argana. Loni byli při premiéře pátí, patří k top favoritům. „Argano je trošku zvláštní kůň, jsem i jeho pracovní jezdec a za tři roky na něm neseděl nikdo jiný. Známe se a z toho těžíme,“ říká Liška. „Loni ještě neměl tolik zkušeností, i z toho teď zkusíme vytěžit maximum.“

Kromě Sacamira přidal Martin Liška do okruhu favoritů i koně, o kterém se zatím moc nemluví. Je jím devítiletý Stuke od trenéra Radka Holčáka. Měl ho jet Lukáš Matuský, ale o víkendu v Itálii se podobně jako Josef Bartoš zranil. V sedle bude Benoit Claudic.

„Stuke má obrovskou třídu, bude to rychlé a může rozhodovat třeba i cílové foto. Pozor, já tam vidím Stuka možná víc, než všichni ostatní,“ dodal Liška.

Koně, čísla a jezdci Velké pardubické 2023

1 Jet Fighter – Sean Francis O’Keeffe (6, Douglas Taylor, Peter Maher)

2 Alpha Male – Petr Tůma (12 let, stáj Jonny Adams, trenér Peter Maher)

3 Sacamiro – Jan Faltejsek (10, Jezdecký oddíl Beňov, Eva Petříková)

4 Lodgian Whistle – Ondřej Velek (10, Statek Chyše-Váňa,Josef Váňa st.)

5 Lombargini – Adam Čmiel (12, EŽ Praha a.s., Stanislav Popelka)

6 Dulcar de Sivola – Josef Borč (10, DiJana Dobšice, Venudula Jirčáková)

7 Royal Gino – Jan Odložil (10, Nýznerov SK, Marián Štangel)

8 Player – Marcel Novák (11, Nýznerov, Lenka Kvapilová)

9 Zataro – Jakub Kocman (10, Ramzová, Stanislav Popelka)

10 Star – Marek Stromský (12, MPL Racing CZ, Hana Kabelková)

11 Argano – Martin Liška (9, Marek Šimák, Martin Liška)

12 Stuke – Benoit Claudic (9, K-K Metal a.s., Radek Holčák)

13 Mr Spex – Patrick Mullins (9, Lokotrans, Luboš Urbánek)

14 Talent – Pavel Složil (12, DS Kabelkovi, Hana Kabelková)

15 Santa Klara – Jan Kratochvíl (8, Scuderia Aichner SRL, Josef Váňa ml.)

16 Imphal – Ludovic Solignac (10, Zámecký vrch, Stanislav Popelka)

17 Kaiserwalzer – Jaroslav Myška (10, DS Millennium, Jaroslav Brečka)

18 Godfrey – Daniel Vyhnálek (7, DS Pegas, Dalibor Török)