Bartoš přišel o Velkou pardubickou. Zraněný je i obhájce Matuský

Pád Josefa Bartoše z Brunch Royala. No Time To Lose vypadl o chvíli později. Oba koně trénuje rodina Váňů • ČTK

Josef Bartoš vyhrál Velkou pardubickou už třikrát. S Decent Fellowem v roce 2006, s bělkou Sixteen o dva roky později a naposledy s Theophilem v roce 2019 z Dostihového klubu iSport-Váňa. K favoritům měl tradičně patřit i tentokrát. Bohužel musel plány změnit. V sedle Santa Klary (Scuderia Aichner SRL) ho nahradí Jan Kratochvíl.

„Říkal jsem si, že to je naražené, v úterý ráno to ale v práci vůbec nešlo, a tak jsem si dojel na rentgen,“ líčil Bartoš pro Dostihový svět. „Není to jen naražení, je tam fraktura tří příčných výběžků, a to znamená měsíc léčení. Určitě nepřipadá v úvahu, že bych se za dva týdny posadil na koně a absolvoval s ním Velkou pardubickou.“

Bartoš se zranil v neděli při Gran Premio Merano. S desetiletým L’Estranem (Scuderia Aichner SRL) útočil na rekordní páté vítězství v řadě v prestižním dostihu. Padli na největší překážce Oxer Grande.

„Od Andoinse, který skákal před námi, před nás přiletěla větev, L´Estran se tam předníma nohama trochu zamotal a po odskoku nedal takovou výšku,“ popsal žokej. „Skok protáhl, dopadl hodně tvrdě a mně se dopad už nepovedlo usedět.“ Po pádu navíc dostal kotypem do zad od dalšího koně. To byl podle všeho klíčový problém.

V Itálii během víkendu spadli také Jan Faltejsek, Lukáš Matuský, Jan Kratochvíl i Ondřej Velek. Faltejsek a Matuský museli hlavní dostih vynechat, Faltejsek tím přišel o vítězství s Firts of Allem (Dr. Charvát). Do Velké pardubické přihlášený je, má být v sedle Sacamira. Matuského nahradí Patrick Mullins.

„Přitom celý mítink vůbec nebyl špatný,“ podotknul Bartoš. „Měli jsme několik umístění, v neděli před Gran Premiem dvě pěkná vítězství s Mauruciem a Sopran Mistery, zdálo se, že se v Meranu daří.“ Pozitivní je, že L’Estran, i další koně, jsou po pádech v pořádku. „Možná se s ním bude uvažovat ještě pro nějaký start ve Francii, když je teď nachystaný a byl před Meranem ve formě.“

Sám ještě sezonu za ukončenou nepovažuje. Byť o její domácí vrchol přijde. „Teď musím být dva týdny v klidu, pak jsem se domluvil na vyndání šroubu z pánve a budu se chystat, abych do toho zase naskočil. Velké dostihy budou pryč, ale budeme se chystat na Francii, sezona bude ještě pokračovat,“ dodal Josef Bartoš.

Z předběžné startovní listiny Velké pardubické trenéři a majitelé stáhli tři koně. Nepoběží ji Gap Pierji, Paris Eiffel, ani francouzský Polinuit, který byl třetí v Gran Premiu.