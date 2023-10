Outsideři Velké. Nakopne irské koně kouzelník? Zázrak už se mu povedl

Šestiletý Jet Fighter, ani dvanáctiletý Alpha Male k favoritům nepatří. Naopak, podle předběžných kurzů jsou největšími outsidery. Na vítězství Jet Fightera se sází za 80:1, Alpha Male dokonce 100:1. Nicméně s kurzem 55:1 šla před jedenácti lety do dostihu i Wroblewského klisna Orphee des Blins. A třikrát za sebou pak Velkou pardubickou vyhrála.

Srovnávat se nedá. Fenomenální klisnu měl polský trenér ve Zhoři v práci trvale. Na irské valachy dohlíží měsíc. Zůstali u něj po seznamovacím dostihu ze začátku září v Pardubicích. „Peter Maher je v Irsku celkem úspěšný trenér, který si mě tady vybral pro spolupráci,“ líčí Wroblewski a s širokým úsměvem dodává: „Sám nevím, jestli proto, že mám hezké brýle, nebo že něco umím.“

Připouští, že za měsíc se zázraky dělat nedají. „Nic moc speciálního v přípravě nevymyslíte, takže nejde mluvit o tom, že bych je na Velkou nějak trénoval. Je to spíš pomoc pro jejich tým. Aby se koně v klidu nachystali na dostih a nemuseli daleko cestovat.“

S přípravou koní mu v tichém a schovaném areálu na Padělcích, což je část Albertovce zhruba dva kilometry od hlavního hřebčína, pomáhají zkušení žokejové Marek Stromský a Petr Tůma. Koně si vyzkoušeli i v ostrém dostihu. Tůma bude v sedle valacha Alpha Male i ve Velké. Na mladšího Jet Fightera přijede irský žokej Sean Francis O’Keeffe.

„Jezdíme je každý den, trochu se posunuli,“ popisuje Marek Stromský, který ve Velké pardubické povede bělouše Stara. „Upřímně, na mě až takový wau dojem neudělali. Skokansky jsou na tom dobře, ale zdá se mi, že mají problém s rychlostí. V Irsku rozhodně mají lepší koně.“

Podle Stromského je v každém případě plus, že po přípravném dostihu zůstali v Česku. „Greg je kouzelník, to vidím dnes a denně, vždycky hodí koně nahoru, ani nevím jak,“ usmívá se žokej. „Ale kdyby tu Irové byli už tak od dubna, zajeli si v Pardubicích víc dostihů, zaskákali se, aklimatizovali, tak by vypadali mnohem lépe. Koně to jsou pěkní, na co budou stačit, to se teprve uvidí.“

Greg Wroblewski je za roky v českém prostředí pojem. Na rovinách si koně z jeho tréninku připsali 700 vítězství, nad překážkami 950. Majitelům na dotacích vydělal přes 62 milionů korun. Do Albertovce se nedávno stěhoval z Ploužnice u České Lípy, ve stájích má hlavně koně polského majitele Wieslawa Jakuba Kartuse.

„Věděl jsem, že nikdy nebudu úplně špičkový žokej, protože jsem měl problémy s váhou, ale chtěl jsem prostředí dokonale poznat,“ popisoval Wroblewski své trenérské začátky. „Ale pozor, Pepíka Váňu jsem v dostizích dvakrát porazil, takže jsem byl lepší žokej než on,“ smál se při vzpomínce na kamaráda a letitého konkurenta. Kdo se bude smát v neděli?