Váňův kůň je „nabitej“: Nový život a box po Theophilovi. V sedle Kratochvíl

Dlouhé čtyři roky čeká Josef Váňa na další trenérský triumf ve Velké pardubické. Letos má ve hře sice jediného koně, Lodgian Whistle ale určitě patří ke koním s šancí. Do Pardubic navíc symbolicky vyrazí ze slavné chatrče v Bohuslavi, kde si v minulosti lebedil Theophilos, Váňův poslední šampion z roku 2019.

Význam červnové druhé kvalifikace pro Velkou pardubickou byl letos zvýrazněn milionovou dotací. A byl to právě Lodgian Whistle v sedle s Ondřejem Velkem, kdo ji ovládl. Tehdy spolu porazili i aktuálního sázkového favorita Velké Sacamira a nadějnou klisnu Santa Klaru, kterou italskému milionáři Josefu Aichnerovi piplá Váňův syn Josef mladší. Třetí kvalifikaci naopak Lodgian Whistle nedoběhl, protože se žokejovi Josefu Bartošovi svezlo sedlo.

„Byla to náhoda, hlavně, že Pepča nespadl, kůň někam neutekl a něco se nestalo,“ vracel se k nešťastné události Váňa. „Spíš mě mrzí, že tu kvalifikačku nedoběhl, že bychom byli chytřejší ohledně distance. Ale udělali jsme maximum. Dřív ho jezdívala Pavla, teď před dostihem zas spíš já. S vytrvalostí by na tom měl být líp než v sedmi letech.“

Lodgian Whistle už ve Velké pardubické startoval v roce 2020, kdy před prázdnými tribunami covidového ročníku doběhl s Velkem sedmý. Pak měl ale problémy se šlachou, které ho málem stály život. Nebylo daleko, aby ho veterinář uspal.

„Už držel injekci v ruce,“ říkal nedávno trenér Váňa.

Letos se mu na kratších distancích v Pardubicích dařilo. V květnu vyhrál Úvodní cross country Koroka a následoval milionový triumf ve druhé kvalifikaci. A i v tréninku před Velkou byl Váňa spokojený.

„Jezdil ho Honza Kratochvíl. Chtěl jsem, aby šli tu práci s ostatními koni hlava, hlava. A Honza řekl: Šéfe, já radši pojedu sám, to by nemuselo dopadnout dobře,“ vysvětluje Váňa. „Holt je nabitej, ale už bude svým způsobem do neděle jen relaxovat, odpočívat. Bude se chodit pást s poníkem.“

Lodgian Whistle bude opět v sedle žokejem Velkem jediným Váňovým koněm do letošní Velké, což je v rozporu s minulostí, kdy patřívala k favoritům jeho početná ekipa.

„Giorgione a Ananás jdou Vltavu a Labe, dělali všechno spolu. Takže vlastně do Velké trénovali jako tři koně,“ říká Váňa s použitím přezdívky pro devítiletého Aenease. „Nemá cenu, aby Ananás Velkou šel. Kvalifikaci má, ale je jasné, že pět kilometrů, možná o něco dál je jeho maximum. Giorgione je ještě mladý, příští rok by Velku pardubickou mohl jet. Měli jsme Ange Guardiany, Tehopihly, koně přes deset let. Teď generačně víc koní nemáme, ale další generace zase dojde. Máme i Chelmsforda, který se zranil při kvalifikaci, s majitelem jsme se dohodli na příští rok.“

Ze Váňových stájí okolo Chyše bude na startu Velké pardubické ještě osmiletá klisna Santa Klara z tréninku Josefa Váni mladšího, která před měsícem doběhla třetí ve Velké vratislavské a má za sebou i třetí místo z červnové kvalifikace. V jejím sedle měl původně být Josef Bartoš, stájová jednička stáje Scuderia Aichner. Po jeho zranění v Meranu však bude v sedle Jan Kratochvíl.