Jezdecký plán B pro Velkou? Nabušení „důchodci“ z tribuny

Josef Bartoš, Lukáš Matuský i Jan Odložil jsou pro letošní Velkou pardubickou kvůli zranění mimo hru. Kolem potlučeného Jana Faltejska jsou otazníky. Jaký by byl jezdecký plán B v případě dalších problémů? Kdo by mohl zaskočit na poslední chvíli? Výběr bohužel není veliký. Mladých jezdců do překážek ubývá a francouzská elita je na souběžně konaném mítinku Auteuil. Připravení by mohli být nabušení matadoři: Niklas Lovén (52), Pavel Kašný (54) a Jaroslav Brečka (57).

Jan Odložil, vítěz jezdeckého šampionátu nad překážkami z minulé sezony, se omluvil v průběhu týdne. Zranění z Brna bylo vážnější. V sedle Royal Gina ho nahradí Adam Čmiel.

„Trefil mě volný kůň, ze kterého spadl, nebo spíš seskočil, doktor Ján Mach,“ popsal Odložil pro Dostihový svět incident. „Volný koníček utíkal, nějak to nevybalancoval a vrazil přímo do nás. Spadli jsme a můj kůň, jak vstával, mi ošklivě pošlapal nohy. Na jedné mám špatné koleno, na druhé chycenou achilovku. Je to dost bolestivé zranění, takže bych se neudržel ve třmenech. Zkoušel jsem s tím nějak pracovat, ale upřímně, moc to nešlo.“

Už během soboty za Jana Odložila zaskočil Niklas Lovén. Švédský matador, bývalý mistr světa amatérských jezdců, zná česká závodiště velmi dobře. V předběžných plánech s ním počítala trenérka Hana Kabelková pro Stara, ale přednost dostal Marek Stromský.

Lovén jel Velkou pardubickou pětkrát, ovšem do cíle se dostal pouze v roce 2017 s klisnou Delight My Fire, skončili třetí. S Imbirem (2012), Delight My Fire (2018), Mahonym (2019) a Catch Lifem (2020) nedokončil.

„S Delight My Fire jsem dojel třetí ve Velké pardubické na stará kolena,“ říkal Lovén už před šesti lety. „Tohle a naše švédská Velká národní, jsou pro mě největší vrcholy a zážitky. Delight My Fire byla výjimečná klisna, zažili jsme toho spolu strašně moc.“

Švédský žokej má 52 let, v aktuální sezoně odjezdil 22 dostihů, osm jich vyhrál. Polovinu z toho v posledních sedmi startech, formu má. „Niklas má chladné nervy, dobou ruku a cit pro tempo. Přesně ví, kdy ubrat a koně pošetřit,“ říká trenér Čestmír Olehla. „Ale přece jenom, má přes padesát a vyhrát Velkou pardubickou je fyzicky daleko náročnější, než uspět ve Wroclawi, kde se mu teď hodně dařilo.“

Ještě o dva roky starší je Pavel Kašný. V sobotu v Pardubicích jezdil, startoval ve Stříbrné trofeji a Zlaté sponě tříletých. Přes Velký taxis skákal poprvé v roce 1997, s Hřivnou skončili čtvrtí. Ve Velké startoval dvanáctkrát, přes Taxis se Kašný dostal pokaždé. V roce 2015 skončil s Ribelinem druhý, po dodatečné diskvalifikaci Nikase s Markem Stromským se stali dodatečnými šampiony.

Rodák z Bolatic se nijak netají tím, že by Velkou pardubickou ještě rád zažil. „Pořád je to můj sen, motivaci mám,“ usmíval se Kašný před rokem. „Převlíknout se dá rychle, připravený jsem.“

V případě nejvyšší nouze by na svého koně mohl naskočit i trenér Jaroslav Brečka (57). Ještě před rokem jel Velkou se Starem, skončili na Taxisu. V roce 2021 spolu byli šestí. Teď má v dostihu Kaiserwalzera a Jaroslava Myšku.

Brečka vyhrál Velkou pardubickou s Quirinusem v roce 1992, dvakrát s ním startoval i v Grand National v Liverpoolu (1993 a 1994). Elitní dostih jel poprvé v roce 1989, absolvoval ho jedenáctkrát. V aktuální sezoně má ve statistikách pouze čtyři starty, tři s Kaiserwalzerem.

Další náhradníci? V nedohlednu. Své o tom ví i trenérka Eva Petříková, která učí na Střední zemědělské škole v Přerově obor agropodnikání se zaměřením chovatel koní, jezdec. Má tedy o mladých talentech přehled.

„Upřímně, nikdo nový nepřibývá,“ krčí rameny Petříková, která pro Velkou připravuje favorizovaného Sacamira. „Je hlavně otázkou, kde by se vzali. Dříve v dostihových stájích zůstávali vysloužilí koně, na kterých vyrůstali dobrovolníci z okolí za to, že chodili pomáhat. Teď je ve stájích stálý personál, kůň po kariéře musí opustit box novému koni v tréninku, a tím se cesta pro mladé nezkušené uzavírá.“

Z vlastní praxe ví, že ročně nastoupí zhruba dvacet adeptů. „Nebo spíš adeptek. A pouze jednou za tři roky se objeví taková, která má ambice v dostihovém sportu. Většinou současně už i dálkově dělá Chuchli a v dostihovém prostředí se následně uplatní. Ale obecně je nových jezdců a jezkyň prostě málo,“ dodává Petříková.