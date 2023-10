Drama kolem zraněného Faltejska: Před Velkou pardubickou to zkusí

Faltejsek se poprvé posadí do sedla v druhém dostihu v 12:10 na Fort Medoca. „Volali jsme si a jsme domluveni, že to s Fort Medocem zkusí,“ sdělil trenér Pavel Tůma a dodal: „Když to půjde, tak to půjde, když to nepůjde, tak to budeme řešit jinak. S Fort Medocem může být i pátý, mě to nevadí. Něco mu dlužím, tak mi případný neúspěch nevadí.“

Ve stejné situaci byl Pavel Tůma i před dvěma týdny v Meranu, kde se Faltejsek zranil v sobotu, v neděli to ještě zkusil, ale na start Grand Premia s First of Allem se postavit nemohl.

„Řekl jsem mu, že mi stačí, když mi rozhodnutí sdělí těsně před dostihem, ale verdikt padl dříve a jezdil Felix de Giles,“ vzpomínal Tůma.

V Pardubicích tolik náhradníků není, nejočekávanější náhradou by byl švédský zkušený jezdec Niklas Lovén, který se představí v rámcových dostizích a ve Velké pardubické již startoval pětkrát.

Před Velkou pardubickou čeká Jana Faltejska pět jízd, tak se uvidí, zda mu zraněné rameno zátěž vydrží a bude se moci vyšvihnout do sedla Sacamira.

V rámcových dostizích musel být nahrazen žokej Jan Odložil, kterého ve Velké pardubické v sedle Royal Gina nahradí Adam Čmiel, ale tato změna byla známa již v pátek. V rámcovém programu se nepředstaví ani Tereza Polesná, tu nahradí Petr Foret. Jediným škrtem na nedělních startovních listinách je ve čtvrtém dostihu, Ceně Vltavy, La Coral.

Ač pršelo, na stavu dráhy se to příliš nepodepsalo. Ovál, po kterém koně budou finišovat k cílovému mezníku, má hodnotu 3,4, což je ideální hodnota, a vnitřní dráha je o něco pevnější, má hodnotu 3,1. Na oranicích by se nemělo tolik prášit, což bude koním ku prospěchu.