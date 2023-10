Žokej Matuský: Stuke by skočil barák! Ale na Taxis neměl jít ze špice

„Toho koně znám dobře a vím, že když mu do cesty postavíte barák, tak ho skočí,“ říká Lukáš Matuský v rozhovoru pro iSport.cz. „Špatné bylo, že žokej odskočil na špici s koněm, co Pardubice běhá prvním rokem. To byla největší chyba podle mého – jet ze špice na Taxis. Měl si pěkně sednout do koní, aby ho přetáhli.“

Lukáši, vy jste Velkou pardubickou před rokem vyhrál s Mr Spexem, ale teď jste musel účast zrušit kvůli zranění. Co se vám v Itálii stalo?

„Znovu jsem si zlámal žebra, měl jsem propíchnutou plíci a zase zlámaný obratel. Myslel jsem, že to je jen naražené, zkusil jsem ještě jednou jet, ale tam už jsem umíral od bolesti. Ani jsem nemohl dýchat. Možná jsem rád, že jsem přežil. Bylo to docela vážné, nemohl jsem jezdit dobrého koně v Gran Premiu (Sternkranz), ani celý mítink při Velké pardubické. Zase budu tak dva tři měsíce marodit.“

Velkou jste sledoval, měl jste v ní jet Stukea, který nastartoval karambol na Taxisu. Co bylo špatně?

„Špatné bylo, že žokej odskočil na špici s koněm, co Pardubice běhá prvním rokem. To byla největší chyba podle mého – jet ze špice na Taxis. Měl si pěkně sednout do koní, aby ho přetáhli. On je dobrý skokan, koně by mu pomohli. Po Irské a Popkovickém, ať si ze špice dělá, co chce, ale na Taxis měl být zaparkovaný za zkušenými koňmi jako Lodgian Whistle, Player, Talent nebo Sacamiro. Ti by ho v klidu přetáhli.“

Myslíte, že se žokej rozhodl sám od sebe, nebo na pokyn trenéra Radka Holčáka?

„Vůbec nevím, jaké dostal ordre (pokyny), ale co jsem slyšel, měl sedět v první vlně. To znamená kolem čtvrtého, pátého místa. V koních. Aby ho přetáhli přes Taxis. Nevím, proč odskočil po startu tak razantně a jel ze špice. To byla chyba.“

Článek pokračuje pod infografikou.

Když těsně před skokem kůň vybočí, nedá se už nic dělat?

„Vůbec ne. Na poslední chvíli bočil, to pro mě bylo překvapení. Znám toho koně dobře a vím, že když mu do cesty postavíte barák, tak ho skočí. Vůbec nevím, co se tam odehrálo, že se rozhodl odmítnout. Skákal z místa a to je jasné, že skončí v příkopu.“

Mohlo sehrát roli světlo do očí, případně stíny? Mohlo to koně vyrušit?

„Když vyjde sluníčko, trochu se tam stín před skokem dělá. Ale těžko říct, co se přesně odehrálo.“

Pomohlo by zabudované odskokové bílé břevno v živém plotu? Diskutuje se o tom už dlouho.

„Nějaké úpravy Taxisu už se udělaly. V každém živém plotu jsou bílá odskoková břevna, možná by se tam do budoucna hodilo, aby to bylo stejné jako ostatní skoky. Nevím. Taxis je Taxis, měl by být zachovaný. To záleží na organizátorech, na dohodě s trenéry, majiteli, žokeji. Dostihy jsou čím dál rychlejší, proto se příkop upravil, zasypal. Jestli budou další změny, to nevím.“

Úprava doskočiště za Taxisem pomohla?

„Jednoznačně. Když jsem jel Hegnuse (při vítězství v roce 2020), odskočil dřív a dopadli jsme před hranu. Jak byla opravená, pomohlo mi to a nezůstali jsme tam.“

Stuke ze stáje K-K Metal a.s. byl v očích několika žokejů před Velkou jedním ze skrytých favoritů. Mohl to být dobrý kůň do budoucna, souhlasí?

„Je to smutné, kůň do budoucna to pro Pardubice byl. Bohužel, doplatil na chybu, myslím i žokejskou. Jak jsem říkal, měl být zaparkovaný.“

Jak vnímáte diskuze, že Stuke ještě neměl ve Velké co dělat?

„To mě...s prominutím sere. Co jsem v různých diskuzích četl, nebudu ani komentovat a hašteřit se. Zkušený byl, měl hodně odběháno, těžké siepi (proutěné překážky) v Itálii, nic takového před skokem neudělal. Chyba byla, že měl sedět jinde, ne na špici. Bohužel.“