Taxis za masakr nemohl. Pomoct má arbitr pro nezkušené, bude jím Váňa?

Ze sedla letěl přes Taxis naposledy před devíti lety, teď se ale zkušenosti Josefa Váni budou možná znovu hodit. Skupina expertů se jako poradní orgán Dostihového spolku, který Velkou pořádá, shodla na potřebě arbitra. A kdo jiný má k ní lepší předpoklady než Váňa, který na Taxis najížděl osmadvacetkrát?

„Ono to vypadá, že mně stejně nic jiného nezbyde. Myslím si, že bych to mohl být já, ale oficiální jména zatím nepadala,“ usmál se Váňa.

Legendární žokej byl mezi odborníky, kteří analyzovali nešťastné události při letošní Velké pardubické, při níž Stuke s francouzským žokejem Benoitem Claudicem způsobil před odskokem na Taxis zmatek a následnou kalamitu za překážkou. Na Taxisu skončilo sedm koní a Stukeovi se stal pád osudným. K situaci se vyjádřili například žokejové Martin Liška, Jaroslav Myška a Jan Faltejsek, kteří byli při Velké přímo v sedle, kromě Váni pak taky žokej Josef Bartoš a trenér Čestmír Olehla.

„Schůzky se účastnilo téměř dvacet členů poradního orgánu a jednoznačně se shodli na skutečnosti, že hromadný pád na Taxisově příkopu a fatální úraz způsobený kontaktem s jiným koněm nebyl způsoben parametry překážky, ale shodou několika nešťastných událostí a vlivem lidského faktoru,“ napsal Dostihový spolek. „Nájezdová rychlost na překážku byla nejnižší od roku 2003, pole koní zaváděl debutant na startovní listině a jezdci nevyužili celé šíře živého plotu.“

Expertní skupina proto doporučila zřízení funkce arbitra, který se bude v den Velké pardubické věnovat odborné instruktáži jezdců, kteří nemají s Pardubickým závodištěm dostatečné zkušenosti nebo přijíždějí ze zahraničí.

„Jde o to, aby všichni, kdo najíždějí na Taxis, měli místo. Aby se už nikdy nestalo, co se stalo v letošní Velké pardubické,“ líčí Váňa. „Těžko říct, jestli to byla vina jezdce, vina koně. Stalo se, co se stalo, a musíme udělat vše, aby se to už nikdy nestalo. Taxis je hodně bezpečný, když z tak pomalého nájezdu všichni přeskočili, i když nedoskočili ideálně.“

Problém letošní Velké byl v tom, že žokej Claudic navedl Stukeho při jeho prvním startu ve Velké v čele pole. Kůň se před překážkou polekal, vybočil a způsobil zmatek v nejhorším možném okamžiku.

„Poradil bych, ať skáčou v každém případě kolmo na plot. Když se Taxis neskáče rovně, příkop za ním se prodlouží o půl metru, o metr. Já jsem vždycky držel kolmici. Měl jsem vyhlédnutý strom v lese a udělal jsem to tak, abych jel na Taxis kolmo,“ líčil Váňa. „I Tiumen skočil na hranu, ale vyšli jsme z toho bez úhony, protože skok měl nejkratší, jak bylo možné.“

Expertní komise také jezdcům doporučila, aby se příště při nájezdu na Taxis roztáhli a využili celou šířku příkopu. Jezdci se před startem teoreticky můžou i domluvit, kde který kůň bude kde najíždět.

„Je ale nesmysl bazírovat na tom, aby všichni odskočili stejně,“ upozorňuje Váňa. „Ve Francii si každý odskočí, jak potřebuje. Nechám to na jezdcích. Některý kůň potřebuje odskočit dřív, některý později.“

V diskuzi zůstává také případná instalace odskokového břevna.

„Na tuto úpravu překážky jsou názory odborníků i přímých účastníků dostihu stále rozdílné,“ uvedl Dostihový spolek.