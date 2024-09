Trable před Velkou pardubickou: Váňa nemá koně, obhájce nepojede

Faltejsek před rokem triumfoval se Sacamirem, jenž ale v letošní sezoně ani jednou nestartoval. Jeho trenérka Eva Petříková už na Facebooku oznámila, že se loňský šampion kvůli zranění v tréninku tentokrát v dostihu neobjeví.

„Už zjara se jim něco nezdálo. Pak se to směřovalo ke třetí kvalifikaci, kdy já jsem nebyl zdráv. Jestli se potom něco stalo… Dneska je ten kůň zdravý, na druhý den není,“ říká Faltejsek, který se o víkendu vítězným hattrickem ve Slušovicích vrátil po víc než měsíční pauze, způsobenou pádem v Bad Harzburgu a prasklým meziobratlovým spojením.

Zkušený šampion sice vyhrál zkrácenou druhou kvalifikaci s Korfu ze stáje Jiřího Charváta, pro devítiletého ryzáka je ale Velká pardubická s 6900 metry moc dlouhá.

„Nemyslím si, že ustojí distanc. Zkusilo se to v první kvalifikaci, nedal ji. Vyhrál druhou kvalifikaci, ale to byl pomalý dostih,“ vysvětluje Faltejsek. „Ani majitel mě do toho netlačí, aby kůň šel Velkou. Jeho distanční optimum je čtyři a půl kilometru, maximálně pět dva.“

Šestinásobný šampion, který už se blíží jezdeckému rekordu v počtu vítězství Josefa Váni, je tak volný pro jiné nabídky.

„Možnosti jsou otevřené,“ usmívá se Faltejsek.

To Váňa už ví, že bude při Velké pardubické mimo hlavní dění, poprvé po čtyřiadvaceti letech. V roce 2000 jeho koně v dostihu chyběli v dnešní době z úsměvného důvodu. Trenér kvůli potížím s faxem poslal přihlášky několik minut po uzávěrce.

Jeho letošním trumfem byl osmiletý Chelmsford, který v květnové úvodní kvalifikaci skončil těsně druhý a srpnovou třetí kvalifikaci vyhrál. Během dostihu se ale zchromnul.

„Chelmsford se při třetí kvalifikaci zranil tak vážně, že to je minimálně na rok práce. A jiného dobrého koně do Velké nemám. Vypadá to, že bude Velká bez Váňových koní,“ řekl Váňa.

V sobotní závěrečné kvalifikaci (15.25, PP ČT sport) má sice na startu Aenease, pro něho je ale, podobně jako pro Korfu, distance Velké pardubické moc dlouhá.

„Podle mě i majitele je to kůň, který do pěti tisíc ještě může, ale i kvůli původu to na delší vzdálenost natrénovat nejde,“ řekl Váňa. „Musíme to vydržet, byl bych samozřejmě rád, aby se Chelmfsord dal do příštího roku do pořádku, aby si udělal kvalifikaci a mohl Velkou pardubickou běžet.“

Nadějného koně bude mít na startu trenér Josef Váňa mladší. Do dostihu posílá devítiletou klisnu Santa Klaru, která před dvěma týdny vyhrála Velkou wroclavskou.

Kvalifikování koně pro Velkou pardubickou

Aeneas, Argano, Averis, Biblo d´Assault, Dulcar de Sivola, Godfrey, Her Him, High In The Sky, Imphal, Kaiserwalzer, Korfu, Lombargini, Mr Spex, Player, Royal Gino,Santa Klara,Sexy Lord, Star, Talent, Un Reve Dautomne, Well Absolut, Zataro

* bez zraněných Sacamira a Chelmsforda