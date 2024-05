Zvědavý poděs! Ale i skokan a vytrvalec, co může být hvězdou Velké pardubické

Do širšího okruhu koní pro překvapení patřil už na podzim při své premiéře ve Velké pardubické, ale tehdy ho zastavil hromadný karambol na Velkém taxisu. Teď se osmiletý hnědák Godfrey ze stáje DS Pegas znovu ukázal. S Danielem Vyhnálkem v sedle vyhráli první kvalifikaci na 134. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou (13. října 2024). „On je takový trochu poděs, chová se trochu jako hříbátko, na všechno kouká,“ popisoval trenér Dalibor Török pro Dostihové závodiště. „Ale když se závodí, tak je to spolehlivý skokan a dobrý vytrvalec, což do Velké potřebujeme.“

Ve stejných barvách zářila fenomenální Orphee des Blins. Jediná klisna historie, která dokázala Velkou pardubickou vyhrát třikrát v řadě za sebou (2012, 2013 a 2014). Godfrey byl před rokem v první kvalifikaci druhý, porazil ho Chelmsford od Josefa Váni. Teď si pořadí prohodili. Pro trenéra Dalibora Töröka, který má za sebou řadu úspěchů na rovinách, je to první velké překážkové vítězství.

„Já to považuji za jeden z největších překážkových trenérských úspěchů,“ neskrýval Török. „Dlouho jsem se za trenéra překážkových koní nepovažoval, ale teď jich máme ve stáji víc. Jsem za tento úspěch moc rád. Věděli jsme, že Godfery měl formu.“

Ocenil i práci Daniela Vyhnálka v sedle. „Jarda Myška se Sexy Lordem to perfektně rozjeli v poctivém tempu, nebyly žádné kolize, karamboly, všichni dobře skákali. Godfrey je vytrvalý, má dobrý konec, takže s ním Dan nikam nepospíchal. Když jsem pak viděl, že je na poslední proutce mezi nejlepšími, tak jsem věřil v dobrý výsledek. Ne, že by to bylo na vítězství, to úplně nebylo cílem, ale Daník zabojoval. Věděl, že mu kůň jde. Myslím, že ho ani nemusel moc pobízet bičíkem. Vyjížděl ho hlavně rukama.“

První kvalifikaci dokončilo všech patnáct koní. Finiš byl dramatický a vyrovnaný, Godfrey vyhrál o krátkou hlavu. Druhý byl Chelmsford (stáj Javor) s Janem Kratochvílem, třetí matador Star (MPL Racing CZ) s Ondřejem Velkem, čtvrtý Sexy Lord (HC Amphora-Hora) s Jaroslavem Myškou a pátý Her Him (Ivana Porkátová) s teprve dvacetiletou jezdkyní Lenkou Neprašovou.

Předchozí vítězové Velké pardubické Talent (2021, DS Kabelkovi) a Mr Spex (2022, Lokotrans) se tentokrát na špici neprosadili. Třináctiletý Talent s Niklasem Lovénem skončili devátí, o tři roky mladší Mr Spex s Thomasem Beaurainem patnáctí.

V Poháru BICZ holding udělal radost početnému syndikátu DK iSport-Váňa šestiletý ryzák Nordstrand. S Josefem Bartošem se většinu steeplechase cross country na 4500 metrů drželi v konci pole, do cílové roviny vbíhali jako pátí. Ve finiši se prohnali kolem všech a vyhráli o dvě a čtvrt délky.

„Už Čenda Odložil minule říkal, že to bude mašina jako prase. Tak jsem rád, že to Pepča Bartoš potvrdil,“ radoval se trenér Josef Váňa. „Že je Nordstrand dobrý kůň, to vím už dva roky. Z Německa byl ale tak zničený, že se z něho stal odpůrce běhu. Jsem rád, že jsme mu našli disciplínu, která ho bude bavit.“

KVALIFIKACE NA VELKOU PARDUBICKOU 2024

1. kvalifikace: Godfrey – Daniel Vyhnálek (8 let, DS Pegas, trenér Dalibor Török)

2. kvalifikace: 22. června

3. kvalifikace: 3. srpna

4. kvalifikace: 14. září