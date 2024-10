Los Velké pardubické: Faltejsek s favoritem, bude sedlat Godfreyho

Osmkrát vyhrál Velkou pardubickou Josef Váňa. Šestkrát zvítězil Jan Faltejsek a příští neděli má v sedle Godfreyho šanci se přiblížit na jediný zářez. Dalibor Török, trenér letošního vítěze první kvalifikace, během losovacího ceremoniálu v Mramorovém sále zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou přijmul roli favorita.

„Nám nic jiného nezbývá,“ usmál se. „To, že jsme byli bookmakery oceněni jak hlavní favorit, mě těší, znamená to, že máme důvěru.“

Godfrey v květnové úvodní kvalifikaci porazil tvrdou konkurenci v čele s Chelmsfordem a Starem. Od té doby se v dostihu neukázal a soustředil se na Velkou pardubickou.

„Byl to záměr, protože máme vyzkoušené, že v našich podmínkách dokážeme koně o dostihu připravit,“ vysvětlil Török.

A na dobrého koně dostal do sedla elitního žokeje. Nikdo z aktivních žokejů nemá ve Velké pardubické víc vítězství než šestinásobný šampion Jan Faltejsek. A ten byl pár týdnů před dostihem volný, když se zranil jeho loňský vítězný parťák Sacamiro.

„Když jsme se dozvěděli, že Sacamiro není zdravý, byli jsme na závodišti, potkali jsme se s Honzou, prohodili jsme řeč, jestli už má vybraného koně do Velké pardubické, a jestli by o našem Godfreym nepřemýšlel,“ líčil Török, aby s úsměvem dodal: „Přemýšlel a musím říct, že ne moc dlouho.“

Török: Nebylo to jen moje rozhodnutí

Faltejsek, žokej s jezdeckými zkušenostmi z Anglie i Francie, si před víc než desetiletím získal respekt hattrickem se slavnou klisnou Orphee des Blins. Od té doby vyzobává šancovní nabídky. V roce 2016 vyhrál s Charme Lookem, v roce 2018 s Tzigane Du Berlais a vloni se Sacamirem.

Török Godfreyho připravuje ve stáji DS Pegas, kde je jeho stálým jezdcem Daniel Vyhnálek, spolu absolvovali i minulou Velkou pardubickou, kterou nedokončili. Faltejsek tohoto koně pojede ve Velké pardubické poprvé v kariéře.

„Nebylo to jenom moje rozhodnutí. Všechno jsme řešili s majitelem i se samotným Danem jsem měl rozhovor,“ líčí Török. „ Musím říct, že Dan mě potěšil, je to pracovitý, šikovný kluk. Doufám, že má spoustu Velkých pardubických před sebou. Řekl, že Honza je zkušenější. Jako tým jsme se poradili, že uděláme to nejlepší. Tohle je rozhodnutí z rozumu. Byli bychom hloupí, kdybychom toho nevyužili a Honzu neposadili.“

Vyhnálek bude na startu s druhým stájovým koněm High In The Sky. Faltejsek pojede favorita a má šanci projet posedmé vítězně cílem Velké pardubické. A kdo ví, třeba právě našel koně, s kterým překoná rekordmana Váňu.

„Já bych byl moc rád,“ usmívá se Török. „Chtěl bych upozornit, že Godrey není úplně jednouchý kůň na trénování ani na ježdění. Je to takový poděs polokrevný. Doufám, že si s ním Honza dobře poradí. Odjezdil spoustu koní, má zkušenosti.“

Je jisté, že konkurence bude proti. Letošnímu ročníku dodává šťávu start tří irských koní v čele s devítiletým běloušem Coko Beach, který už dvakrát zvládnul kurz Velké národní v Aintree u Liverpoolu a bookmakeři v něm vidí druhého favorita. Na startu budou i osvědčení koně z minulých ročníků Talent a Star, Santa Klara z lotu trenéra Josefa Váni mladšího či Sexy Lord trenérky Martiny Růžičkové.

Startovní listina Velké pardubické