Favoriti Velké pardubické: trenér od rybníka. Stromský chybí, jeho Star ne

„Všichni vám tady povídají, že překážkoví žokejové a trenéři mají sen vyhrát Velkou pardubickou. U mě to nikdy nepřipadalo v úvahu, protože jsem na to nepomyslel,“ usmívá se Dalibor Török, trenér, který má ve Velké pardubické favorita Godfreyho.

Svou profesní kariéru sice z většiny strávil u koní, ale daleko od pardubického překážkového spektáklu. Jako žokej působil na rovinách, stejně jako jeho slavný strýček Vlastimil Smolík, jeden z nejúspěšnějších žokejů české historie. A po konci jezdecké kariéry zažil i období, kdy se dostihům vzdálil.

„Šel jsem rybařit. Tchán exmanželky měl rybníky v Jižních Čechách, takže jsem dostal nabídku, která se neodmítá. Dělal jsem sportovní rybolov, pronajímal jsem lovná místa a hádal jsem se s lidmi. Zlatí koně. Chybělo mi to, koně máte v sobě,“ vzpomíná Török.

Zpátky k dostihům ho přivábila nabídka ze stáje DS Pegas. Před dvěma lety pro ni připravil vítězku Českého derby Queen Of Beuafay. Ale musel se zorientovat i na překážkách, protože tady má jeho centrála velkou tradici.

„Přišel jsem do Pegasu, viděl jsem bronzovou Orphee des Blins na dvoře a bylo jasné, že překážkové koně mě neminou,“ usmívá se Török s připomínkou legendární trojnásobné vítězky Velké pardubické. „Musím říct, že za začátku jsem z toho byl trošičku nešťastný. Bylo to pro mě něco nového. Vycházíme z toho, že máme vynikající podmínky, dráhy, skoky, vynikající tým. To všechno má vliv na to, že máme dneska dva koně ve Velké pardubické a jeden z nich je favorit.“

Osmiletý polokrevník Godfrey se drží jako kurzový favorit od chvíle, kdy byla minulý čtvrtek zveřejněna startovní listina i díky šestinásobnému šampionu dostihu Janu Faltejskovi v sedle. Spolu vypadají hodně silní, přesto se Velká pardubická zdá letos být otevřená pro víc vyzývatelů. „To je právě to krásné,“ usmívá se trenérka Martina Růžičková, která má v dostihu Sexy Lorda, loňského vítěze Ceny Labe a zatím třetího nejsázenějšího koně. „Po loňské sezoně jsem si říkala: Budeme favoriti. Nejsme favoriti, protože se nám to jaro letos nepovedlo. Ale teď je kůň v pořádku, má na sobě pro mě nejlepšího jezdce, co může mít, protože se znají.“

V sedle Sexy Lorda bude jeho tradiční parťák Jaroslav Myška, který pojede Velkou už podvaadvacáté. Muž zvyklý jezdit ze špice zatím dostih nikdy nevyhrál, před třemi lety byl ale hodně blízko, když skončil s populárním Evženem těsně druhý. Marek Stromský, další věčný čekatel na vítězství, na startu naopak chybí. Vloni se Starem v cílové rovině bojoval o vítězství. Letos se ale trenérka Hana Kabelková rozhodla posadit na třináctiletého bělouše Ondřeje Velka. Naštvaný Stromský pak oznámil konec kariéry. „Paní Kabelková na mě udělala podraz,“ vysvětloval Stromský pro Deník.

Trenérka vysvětlovala, že majitelé koně nebyli spokojení se Stromského výkonem v druhé kvalifikaci. „Marek absolutně nekomunikoval. Podrazy nedělám,“ řekla Kabelková pro Deník.

Veterán Star každopádně patří do širšího okruhu favoritů. K nim se spolu s Godfreym a Sexy Lordem počítá i irský host Coko Beach. Naděje má klisna Santa Klara v sedle s nejúspěšnějším překážkovým žokejem české historie Josefem Bartošem. Talentovaná jezdkyně Lenka Neprašová na Her Himovi zase po čtyřech letech vrací do dostihu ženy.

„Faltejsek má supr koně, tak to je, Honza by mohl vyhrát. Ale může zrovna tak vyhrát i ta Lenka,“ říká Váňa, který ale věří Santa Klaře z tréninku svého syna Josefa mladšího: „Já si myslím, že Godfreyho porazí!“

