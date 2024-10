Faltejsek vs bělouši. Favorit zůstává Godfrey, má ale několik konkurentů

Legendární Josef Váňa marně snil o tom, že v kariéře vyhraje Velkou pardubickou s bílým koněm. Zítra, 150 let od prvního ročníku populární steeplechase cross country, budou na startu hned dva bělouši s reálnými nadějemi na úspěch. Z Irska dorazil handicapem ceněný Coko Beach, v třinácti letech se pak loučí třináctiletý veterán Star. Favoritem ale zůstává tmavý hnědák Godfrey, do značné míry i proto, že ho pojede žokej Jan Faltejsek. Ten se může případným sedmým vítězstvím na jediný zářez přiblížit jezdeckému Váňovu rekordu.

Startovní listina 134. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou

6900 metrů, 31 překážek

Start 16:00 (přímý přenos ČT 1 a ČT sport)

Celková dotace: 5 milionů korun (bude rozdělena mezi prvních sedm koní)

1 Coko Beach

9letý bělouš, valach

Žokej: Keith Michael Donoghue

Trenér: Gordon Elliott, Gigginstown House Stud (Irsko)

Kurz na vítězství: 5:1

Zřejmě nejkvalitnější kůň z britských ostrovů, který zpoza kanálu La Manche dorazil. Zkušenost s distancí a s krosovými dostihy a velmi dobré výkony v Anglii a Irsku. Mladší, ale kvalitní žokej patřící v Irsku ke špičce, od svých předchůdců se snaží získat potřebné informace. Kandidát na vítězství.

2 Jeremy Pass

9letý hnědák, valach

Amatér: Teddy Davies

Trenér: Joseph Davies, Joy Slater (USA)

Kurz na vítězství: 35:1

Koncem jara vyhrál dva menší dostihy na 4800 metrů, nelze ho podcenit, ale dosavadní výkony ho řadí do druhého sledu, kandidát na zisk nižšího dotovaného doběhu.

3 Streets of Doyen

10letý hnědák, valach

Žokej: Ben Harvey

Trenér: John McConnell, Ergo Ventures Limited (Irsko)

Kurz na vítězství: 55:1

Výhodou druhého koně připravovaného v Irsku je skutečnost, že běhal v létě, stejně jako čeští účastníci, ale velkých výsledků nedosáhl, a to v létě je přece jen slabší konkurence než v zimě, kdy probíhá hlavní část ostrovní překážkové sezony. Trenér patří mezi desítku nejlepších v Irsku, jezdec k průměru. I pro něj bude úspěch nižší dotovaný doběh.

4 Argano

10letý ryzák, valach

Žokej a trenér: Martin Liška, Marek Šimák

Kurz na vítězství: 17:1

Letos dva kvalifikační starty a doběh okolo pátého místa, loni zářijovou kvalifikaci vyhrál a byl jedním z favoritů Velké, ale skončil na Taxisu. Pokud by byl v top formě, může míchat pořadím na špici, ale spíše umístění okolo pátého místa.

5 Zataro

11letý hnědák, valach

Žokej: James Best

Trenér: Marián Štangel, Ramzová SK (Slovensko)

Kurz na vítězství: 55:1

Na startu Velké byl i v loňském roce, ale dostih nedokončil, chuť si spravil druhým místem ve Slušovicích, ale na kratší distanci a ve slabší konkurenci. Představil se pouze v červnové kvalifikaci, kde se neumístil. Kůň českého majitele ve slovenském tréninku patří k outsiderům.

6 Sexy Lord

8letý ryzák, valach

Žokej: Jaroslav Myška

Trenérka: Martina Růžičková, HC Amphora-Hora

Kurz na vítězství: 7,77:1

Loni zářil, posbíral tři vítězství ze čtyř startů, triumf v Ceně Labe při Velké pardubické byl impozantní. Letos tolik nezáří, třikrát získal dotovaný doběh. Spolehlivý výkon se dá očekávat i ve Velké, ale bude to stačit na vítězství? Velezkušený žokej stále na vítězství ve Velké čeká. Reálně čtvrté, páté místo.

7 Del Rey

9letý hnědák, valach

Žokej: Jakub Kocman

Trenérka: Hana Kabelková, D.V.P. Kopálek CZ

Kurz na vítězství: 35:1

V srpnu se vrátil na dostihovou dráhu po dvou letech zdravotních trablů, první dostih nedokončil, v zářijové kvalifikaci byl čtvrtý. Jezdec s ním vyhrál před více než dvěma roky květnovou kvalifikaci, ale spíše jsou to kandidáti na nižší dotovaný doběh. Může být černým koněm dostihu?

8 Godfrey

8letý tmavý hnědák, valach, polokrevník

Žokej: Jan Faltejsek

Trenér: Dalibor Török, DS Pegas

Kurz na vítězství: 3,85:1

Loni Velkou pardubickou nedokončil, letos realizační tým naordinoval dietní program, spočívající ve vyhrané květnové kvalifikaci a přípravě na vrchol sezony. Ambice zvyšuje zkušený žokej a také vzpomínky na roky 2012 až 2014, kdy Faltejsek v barvách v DS Pegas vyhrával s Orphee des Blins. Kandidát doběhu do třetího místa s možností vítězství.

9 Her Him

9letý hnědák, valach

Jezdkyně: Lenka Neprašová

Trenérka a majitelka: Ivana Porkátová

Kurz na vítězství: 27:1

Další spolehlivý kůň bez výrazného výsledku. Letos se v Pardubicích představil třikrát, vždy byl do pátého místa a vždy ho jela Lenka Neprašová. Kandidát doběhu okolo pátého místa i ve Velké pardubické.

10 Talent

13letý ryzák, valach

Žokej: Jan Kratochvíl

Trenérka: Hana Kabelková, DS Kabelkovi

Kurz na vítězství: 15:1

Vítěz Velké pardubické z roku 2021, který byl v následujících dvou letech druhý. Letos zvládl jen jeden start, v květnové kvalifikaci byl čtvrtý. Absolvoval alternativní přípravu, ale měl by být v dobré kondici, a tak umístění do třetího místa je reálné. Žokej patří v tuzemsku k nejzkušenějším a Velkou již vyhrál.

11 Star

13letý bělouš, valach

Žokej: Ondřej Velek

Trenérka: Hana Kabelková, MPL Racing

Kurz na vítězství: 15:1

Loni třetí pod Markem Stromským a právě změna jezdce vyvolala hodně diskuzí v posledních dnech. Letos předvedl v první polovině roku solidní výsledky, hlavně dobrá koncovka by měla pomoci k umístění do pátého místa. Výhodou trenérky je skutečnost, že připravuje několik koní do dostihu a může porovnávat.

12 High In The Sky

7letý hnědák, valach, polokrevník

Jezdec: Daniel Vyhnálek

Trenér: Dalibor Török, DS Pegas

Kurz na vítězství: 25:1

Nejmladší účastník dostihu, druhý z polokrevných odchovanců Jiřího Trávníčka na startu. Letos zvládl čtyři starty, zaujal čtvrtým místem v červnové kvalifikaci a druhým v zářijové. Spíše se jde s dostihem seznámit a může pomýšlet na nižší dotovaný doběh.

13 Dulcar de Sivola

11letý hnědák, valach

Žokej: Thomas Beaurain

Trenér: Luboš Urbánek, Lokotrans

Kurz na vítězství: 10:1

Spolehlivý kůň, který již třikrát Velkou pardubickou absolvoval. Loni byl sedmý, letos v létě změnil majitele, reprezentuje ambiciózní stáj Lokotrans, zaujal vítězstvím v zářijovém testu, a tak umístění mezi pěticí nejlepší je reálné. Francouzský jezdec má mnoho zkušeností z krosových dostihů.

14 Santa Klara

9letá tmavá hnědka

Žokej: Josef Bartoš

Trenér: Josef Váňa ml., Scuderia Aichner SRL

Kurz na vítězství: 8,5:1

Jediná klisna na startu reprezentující ambiciózního italského majitele. Rozběhala se v kratších krosech v Itálii, v červnové kvalifikaci byla těsně třetí a hezky vyhrála začátkem září v Polsku Velkou wroclavskou. Loni dostih nedokončila, letos se zkušeným jezdcem má ambici na doběh do pátého místa, ale musí prolomit prokletí Josefa Váni mladšího ve Velké. Na rozdíl od otce se mu v ní nikdy moc nedařilo.

15 Player

12letý ryzák, valach

Žokej: Marcel Novák

Trenérka: Lenka Kvapilová, Nýznerov

Kurz na vítězství: 55:1

Ostřílená dvojice ve Velké pardubické, letos se na start postaví pošesté. Třikrát nedokončila a dále má na kontě druhé a čtvrté místo. Pokud se bude historie opakovat, měla by letos doběhnout do cíle. Ale spíše na nižších dotovaných příčkách, letošní výsledky nejsou nijak oslnivé. Pouze jedenkrát od roku 2016 nebyl Marcel Novák v sedle Playera v překážkovém dostihu.

16 Lombargini

13letý hnědák, valach

Žokej: Jan Odložil

Trenér: Stanislav Popelka, EŽ Praha

Kurz na vítězství: 35:1

Třetí třináctiletý kůň na startu dostihu. Letos zvládl dvě kvalifikace s průměrným výsledkem. Loni dokončil na čtvrtém místě, které bude těžko opakovat, kandidát na nižší dotovaná místa. Trenér umí své svěřence na vrchol sezony nachystat.