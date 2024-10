Sexy Lord ukončil čekání. Myška po výhře ve Velké: Mindrák jsem neměl

„Neměl jsem to v hlavě, neměl jsem z toho mindrák,“ sděloval několik minut po doběhu. Trochu jiného názoru byla jeho manželka Štěpánka Myšková. „Už se mu moc pokračovat nechtělo, hovořil dokonce o konci kariéry,“ usmívala se.

Není se co divit, v pětačtyřiceti už ostrovní překážkové legendy, Tony McCoy a Ruby Walsh pracují pro různé televizní stanice a rajtky mají pečlivě složené doma skříni.

„Člověk to vnímá, že by bylo dobrý, kdyby se jednou podařilo vyhrát Velkou pardubickou, ale kdyby se to nepovedlo, asi bych se z toho nevěšel,“ uvedl Myška.

Zatím stále usedá do sedel a vylepšuje své statistiky, i když to není takovým tempem jako před deseti či patnácti lety, kdy především v Pardubicích byl vidět početný Fanclub Jaroslava a Štěpánky Myškových oblečený ve žlutých tričkách. V té době se stal Myška pětkrát nejlepším tuzemským překážkovým žokejem.

Přednost mají koně z domovské stáje v Kolesách u Kladrub nad Labem, kde je společně se Štěpánkou připravují.

„Chtěli jsme vyhrát na koni z naší stáje, ze zdravotních důvodů to nevyšlo, což byl rozhodující moment pro Martinu Růžičkovou a její realizační tým,“ vysvětluje Myška a doplňuje. „Martina s tím měla velké nervy, stála o to, abych na tom koni seděl.“

Sedmadvacet let jsou pro Jaroslava Myšku dostihy pravidelnou součástí života. „Beru to jako rutinu jet na dostihy. Nemám moc vizí, beru to, jak to je,“ líčí.

Po triumfu ve Velké pardubické bude určitě velká oslava, ale krátce po triumfu už byl Myška opět myšlenkami ve své domovské stáje.

„Kůň byl výborně připravený, ale vracím se k našim,“ usmál se.

Jaroslav Myška

45 let

Celkem 353 překážkových vítězství (3. místo), 292 na českých drahách (1. místo)

5x nejlepší překážkový jezdec ČR (2003, 2004, 2007, 2011 a 2012)

22 startů ve Velké pardubické – 1 x vítěz (2024), 1 x druhý (2021), 2 x třetí (2013 a 2014), 3 x čtvrtý, 4 x pátý, 1 x šestý, 3 x sedmý; 5 x nedokončil.