Faltejsek se sápe na Váňu: Ještě tam nejsem! Pokud bude zdraví, šance je

Unikátní pat v cíli Velké pardubické má důsledky pro historické tabulky populární steeplechase. Zdá se to k neuvěření, ale je to tak. Legendární Josef Váňa sice s osmi jezdeckými vítězstvími stále vede, Faltejsek se mu ale svým sedmým zářezem s Godfreyem přiblížil na dotek.

Řeči o souboji dvou legend Jan Faltejsek nerad poslouchá. Ta diskuze má ale stále větší váhu. Jako čerstvě sedminásobný vítěz Velké pardubické může už za rok s Váňou dorovnat krok.

„Možná jsem po boku legendy. Ale ještě tam nejsem, ještě mi tam furt jedno vítězství chybí,“ řekl Faltejsek. „Pokud bude zdraví, pokud bude důvěra majitelů a trenérů, potkám dobrého koně, člověk má další šance. O tom to je.“

Přesně tohle je jeho recept, s kterým útočí na historické statistiky Velké pardubické. Zdraví mu se štěstím drží. Vyšlo to i během nedělního dostihového programu, ačkoli šel v Ceně Labe nikoli vlastní vinou poměrně drsně ze sedla Coupstara a těžce se zvedal.

Na dobré koně má patent. Jméno si ve Velké pardubické udělal hattrickem se slavnou klisnou Orphee des Blins v letech 2012 – 2014. Potom zvítězil v roce 2016 s Charme Lookem, v roce 2018 s Tzigane du Berlais a loni se Sacamirem.

Faltejsek jako jediný v dějinách dostihu vyhrál už s pátým koněm. Je to bezprecedentní počin. I celkový rekordman Váňa slavil v cíli jen s třemi koňmi – Železníkem, Vronskym a Tiumenem.

„Každý rekord je tady pro to, aby se překonal. Akorát paní Kratochvílové se to pořád daří držet a nikdo na světě ji nechce předběhnout,“ komentoval Váňa Faltejskovy výsledky, když se s ním před několika týdny sešel kvůli rozhovoru pro Sport Magazín. „Já Honzovi samozřejmě držím palce. Jsme kamarádi a dost jsme spolu zažili. Když mě předběhne a dožiju se toho, tak to spolu oslavíme.“

Faltejsek přihrál už čtvrté vítězství ve Velké pardubické stáji DS Pegas majitele Jiřího Trávníčka, pro kterou kdysi vítězil s Orphee des Blins. Godfrey je odchovanec Trávníčkova francouzského hřebčína v Haras de Beaufay.

Své první trenérské vítězství v dostihu slaví Dalibor Török, někdejší úspěšný rovinový žokej a trenér, který se musel naučit připravovat i překážkové koně.

„Asi už nebudou říkat, že jsem začínající překážkový trenér,“ usmál se Török. „Byl to strhující zážitek. První pardubická, kde mi běhal kůň. Jsem nadšený, trochu unavený, celou jsem sezonu v zápřahu. Ještě to nekončí, příští týdne závodíme ve Francii. Času na oslavu moc nebude.“

Nejvíc vítězství ve Velké pardubické

8 - Josef Váňa

7 - Jan Faltejsek

4 - Václav Chaloupka, Peter Gehm