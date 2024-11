Nová cílová kamera pro Velkou za 600 tisíc. Koně budou mít i GPS v sedlech

Poprvé za sto padesát let trvání slavila Velká pardubická dva vítěze, když rozřazení těsného doběhu Godfreyho se Sexy Lordem znemožnila manuální chyba obsluhy cílové kamery. „Skutečnost, že ve Velké pardubické, v tak dlouhém dostihu, dva koně doběhnou současně, je mimořádná událost. To, že nebyla pořízena cílová fotografie, je samozřejmě chyba,“ uvedl Jiří Charvát, prezident Jockey Clubu s tím, že dostihová autorita v reakci vypsala výběrové řízení na dodání nové kamery. „Bude to modernější, stejně ji bude muset obsluhovat člověk, ale nastavení nebude zabírat tolik času.“

Nepůjde o jedinou technickou novinku. Jockey Club ve spolupráci se sázkovou kanceláří Tipsport vyvíjí systém takzvaných dostihových trackerů, GPS zařízení, která budou mít koně při dostizích ve svých sedlových dečkách. Systém by měl být přesnější než podobné aplikace, které už fungují v zahraničí. Měl by určit pozici koně v jednotkách desítek centimetrů.

„Pardubickou situaci by ale trackery nerozhodly,“ upozorňuje Petr Knybel, generální ředitel společnosti Tipsport net. „Na cílové čáře rozhoduje nos, tracker bude někde o dva metry vzadu. Vůbec se nedomnívám, že by tracker měl být rozhodujícím ukazatelem, který určí pořadí koní v cíli. To by mělo stále zůstat dostihové komisi. Tracker může být jeden z pomocníčků pro definování výsledku.“

Tracker může pomoct zatraktivnit dostihové přenosy pro obecné publikum a přitáhnout nové sázkaře. Systém bude totiž produkovat spoustu nových dat o výkonnosti koní. Cílem je propojit softwarové programy Jockey Clubu, sázkové společnosti i pořadatelů dostihů a poskytnout lidem komplexní informace v živých přenosech.

„Součástí přímého přenosu by mohly být historické výsledky o koních, o žokejích. Sázkař bude mít všechny informace na jednom místě. Rozumný sázkař se nerozhoduje podle jména koně, ale musí mít pocit, že tomu rozumí,“ líčí Knybel.

Propojení se sázkovým byznysem je pro dostihy klíčové. Ve vyspělé dostihové Evropě jsou peníze ze sázek hlavním zdrojem příjmů dostihového provozu. I v Česku sázkový obrat roste. Obrat Tipsportu na dostizích letos poprvé překonal sto milionů korun, jenom na Velkou pardubickou přijala tato společnost sázky za 22,2 milionu korun. Celková částka za rok činí 102,5 milionu korun.

Do českých dostihů se ale z těchto prostředků vrací jen menšina. Letos Jockey Club dostal podíl jen ze čtyřiceti procent peněz, které se prosázely přímo na závodištích.

Čeští majitelé stále víc vydělávají na dostizích v zahraničí, letos si z ciziny přivezli na odměnách téměř sedmdesát milionů korun. Nejúspěšnějším rovinovým koněm je šestiletý Pontos, který vyhrál ve Francii dostihy Gd-2 a Gd-3.

„To už je úroveň dostihové Ligy mistrů,“ upozornil dostihový expert Martin Cáp. Na překážkách skončil jedenáctiletý valach L´Estran po čtyřech vítězstvích druhý v prestižní Gran Premio v Meranu. Osmiletý Mauricius získal několik vítězství a dalších umístění v dostizích Gd-1, Gd-2 a Listed.

V Česku patří dostihy mezi divácky nejpopulárnější sporty. A pomalu rostou i dotace domácích mítinků. Letos se i s majitelskými prémiemi zvedly na 44,7 milionu korun. A Jockey Club se zavázal, že odměny porostou i další tři roky.

„Prohlašuju, že příští rok zcela jistě překročíme hranici padesáti milionů,“ uvedl Charvát, s tím, že v roce 2027 už se má v Česku běhat o šedesát milionů.

Pro budoucnost tuzemských dostihů je klíčová dohoda o podpoře s ministerstvem zemědělství. Jockey Club totiž oficiálně není sportovní organizací a nespadá tak pod Národní sportovní agenturu. „Rádi bychom společně našli řešení, které by českým dostihům přineslo příslušný podíl na vybrané dani z hazardních her,“ uvedl Charvát.