Tati, chci vidět Taxis! Příběh Irů ve Velké pardubické. Jak dostih vnímají?

Šancovní irský bělouš Coko Beach zůstal na Havlově skoku, i tak ale letošní ročník Velké pardubické potvrdil, že slavná česká steeplechase má v dostihovém světě stále svůj zvuk. S hnědákem Streets of Doyen dorazila z Irska početná rodina majitele Davida Thompsona. Jeho syn Colman si zájezd do Pardubic na tatínkovi vyprosil.

V paddocku před startem Velké pardubické se na svého koníka přišla podívat početná rodinná skupinka. David Thompson si vzal na ruku nejmladší holčičku, k fotce zapózoval s manželkou a svými šesti potomky. Věděl, že tuhle cestu jednou bude muset podniknout.

„Plánovali jsme ji nějakých pět, šest let. Můj syn Colman se do tohohle dostihu zamiloval. Líbí se mu zdejší překážky jako kamenná zeď a Taxis. Bylo mu šest, když mi řekl: Mohli bychom tam někdy jet?“ líčil Thompson.

Do Pardubic rodinný klan přivezl desetiletého hnědáka Streets of Doyen, v jehož sedle vydržel žokej Ben Harvey jen do Malých zahrádek. Oba ale vyvázli bez zranění. A nadšené famílii majitele i tak splnili jejich sen. „Velká pardubická je unikátní dostih. Na Davidově seznamu přání byla už nějakou dobu,“ líčil trenér koně John McConnel. „Je tu skvělá atmosféra. Vypadá to, že si všichni dobře baví, což je hlavní.“

I tenhle příběh pomáhá znovu oživit zájem zahraničních trenérů o start ve Velké pardubické. Ten je pro prestiž dostihu potřeba, ačkoli pro české stáje znamená riziko odlivu prize money.

V roce 2011 poslal do Velké svého Uncle Juniora nejlepší irský trenér Willie Mullins. Následovalo ale období, kdy do Pardubic mířili jen hosté ze Slovenska. Až vloni vrátil irské koně do dostihu trenér Peter Maher, ačkoli Jet Fighter a Alpha Male úrovně domácích favoritů zdaleka nedosahovali.

Letos už podniknul jeden z nejúspěšnějších irských trenérů Gordon Elliott vážně míněný pokus o vítězství s kvalitním běloušem Coko Beach, jenž v Aintree u Liverpoolu dvakrát dokončil Velkou národní. V jeho sedle seděl elitní překážkový žokej Keith Michael Donoghue. Ten se sice na dostih poctivě teoreticky připravil, ještě v sobotu odpoledne ale měl práci za kanálem a do Pardubic dorazil až v neděli před polednem.

Ve Velké se držel v popředí, nakonec ale ze svého koně spadl na Havlově skoku, poslední těžké překážce. „Všechno šlo podle plánu, byl jsem pěkně usazený a kůň dobře skákal každou překážku. Pak ale přistál v tom příkopu. Jsem z toho úplně zničený,“ hlesl Donoghue po dostihu pro irská média.

Možná není náhoda, že britský žokej James Best, který do Pardubic jezdí opakovaně, se do cíle v sedle Zatara dostal. „Miluju jízdu přes Taxis. Do cíle jsem se ve Velké pardubické dostal ve všech čtyřech případech, kdy jsem ji jel,“ připomněl Best.

Zatím stále platí, že čeští žokejové i čeští koně v Pardubicích těží ze znalosti kurzu i specifických překážek. Zahraničním ekipám by jistě pomohlo dát si na cestu do Česka víc času, domluvit pro jezdce angažmá i v dalších dostizích během víkendu. Jde ale o peníze. „Je drahé sem přijet. Chce to trochu plánování. O koně i majitele je tu dobře postaráno. Ale zodpovědnost dostat sem koně je na nás,“ vysvětloval McConnel. „Lidi u nás vědí, že je to důležitý dostih, je světoznámý. Jsme rádi, že jsme tady.“