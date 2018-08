Jsem první? Doprčic, to se nepovedlo! Dostál je ve finále, ale nevyšla mu taktika

„Jelo se dobře, chtěl jsem být druhej… Tohle závodiště je totiž známé tím, že fouká protivítr zprava, takže dráhy od jedničky jsou nejvýhodnější. Podle postupového klíče jsme se šéftrenérem vymysleli, že nejlepší bude druhé místo v semifinále. Bylo to hodně o hlídání, protože jsme tam první tři byli hodně natěsno, ale jsem rád, že jsem postoupil, jak jsem chtěl,“ vykládal v dobrém rozmaru Dostál po těsném finiši tří postupujících.

Vy jste ale dojel první… Ta zpráva ho očividně rozhodila. „Nedojel! Neeeeee! Tak to je fakt nepříjemný, to se nepovedlo,“ láteřil. „Můj největší soupeř Tom Liebscher je na jedničce, doprčic, jejejeje, no co, uvidíme, jak to finále dopadne.“

Dostál dobře ví, že dráhy v pravé části kanálu mají výhodu. „Jsou tu postavený velký bloky proti větru, ale uvidíme, snad nebude odpoledne foukat ten zlověstný vítr zprava od oceánu,“ řekl Dostál. Semifinále zdaleka nejel naplno. „Vyrazil jsem příjemným tempem, aby mě to nebolelo. Portugalec mi ujel na startu, já jsem věděl, že budu míst silnou druhou půlku a soupeři odpadnou,“ popsal a znovu se vrátil k taktice, která nevyšla. „To se nepovedlo… Na odpoledne je hlášenej vítr…“

Do finále, které je na programu v 17.39 našeho času, odstartuje Dostál ze šesté dráhy. Jeho největší soupeř Tom Liebscher z Německa má oblíbenou „jedničku.“