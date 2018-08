Ten nahoře mi asi ubral, řekl Fuksa po bronzu. Kluky porazím jindy

Na nepříjemný vítr od Atlantiku se český kanoista nevymlouval. „Protivítr měl každej stejnej, na ten bych nenadával. Já jsem se snažil jet svoji jízdu, ale udělal jsem tam určitě pár chyb a na dva kluky jsem neměl, byli prostě lepší. Ale jsem rád, že beru bronz,“ krčil rameny Fuksa právě ve chvíli, kdy cílem vítězně projel reprezentační kolega Josef Dostál.

To, že soupeři, vítěz Isaquias Dos Santos a stříbrný Sebastian Brendel, měli ve výhodnějších drahách lehčí práci, si nepřipouští. „Možná měli, ale na to já kašlu. Kdybych na to měl, předjedu je i z páté dráhy. Neměl jsem na to. Nikdy bych se nevymlouval, že jsem měl horší dráhu,“ kroutil hlavou. A v čem byli soupeři lepší? „Prostě byli rychlejší, to stačí,“ opáčil závodník, který právě v Montemoru před pěti lety bral své první dvě velké zlaté medaile.

Uznal, že spíš než s fyzickými silami, soupeři nebo větrem bojoval s psychikou. „Byl jsem hodně nervózní. Sezona bez prohry s sebou přinese jistá očekávání, to je jasné. Nebyl to můj stoprocentní závod. Takže nakonec jsem fakt rád, že mám medaili. Kluci byli prostě lepší, to musím uznat. Bronz je furt medaile,“ přesvědčoval i sám sebe.

Páteční závod má Fuksa v plánu hodit rychle za hlavu. „Dělám to tak vždycky, ať už je to vítězný závod nebo bronzový. Neřeším to, už myslím na kilák.“

Fuksa věří, že na kilometrovou trať mu zbylo dost sil. Ve čtvrtek si, stejně jako na poloviční distanci, zajistil přímý postup do finále. „Doufám, že sil je furt hrozně moc. Věřím taky, že se vítr zmírní. Tady se vždycky rozfouká až odpoledne, ale my jedeme kilometr už kolem poledního, takže by nemusel být tak silný.“

První prohru v sezoně neřeší. „Kdyby někdo neměl žádnou medaili a pak získal bronz, bude to megaúspěch. Já měl spoustu zlatejch, takže to teď může vypadat jako neúspěch. Pro mě je bronz super, furt mě to baví, snažím se zlepšovat,“ řekl. „Člověk nemůže chtít všechno. Měl jsem první půlku sezony, kdy jsem neprohrál ani jeden závod, tak holt mi ten nahoře musel někde ubrat. Ale v sobotu to bude třeba zase lepší. Anebo kluky porazím jindy.“