Brendel je král, uznal Fuksa po dalším stříbru. Snad ho jednou porazím

„Jak se mi jelo? Chvalitebně,“ vzpomněl si Fuksa na školní známkování. „Už několikátý rok po sobě mě porazil Sebastian Brendel, je to prostě král. Na kiláku jsem se cítil dobře, jde mi líp a líp. Asi stárnu,“ zasmál se. „Za stříbro jsem rád,“ dodal

Fuksa se snažil německého šampiona držet. „Několikrát jsem cítil, že zrychluje, ale tempo jsem držel. Do finiše jsem dal všechno, ale na něj to nebylo. Doufám, že jednou se mi ho podaří na velké akci porazit, že na něj budu mít,“ přál si.

„Na svěťácích ho porážím, ale na vrcholné akci na něj nemám, od roku 2014 jsem za ním pořád druhej, kromě olympiády teda. Je to ovšem skvělý, kdo by nebyl spokojenej se stříbrem, že jo?“

Brendelovi je třicet, věkový rozdíl mezi ním a Fuksou je pět let. „Doufám, že jednou taky budu tak dobrej. On dokáže formu vyšponovat, na mistrovství světa je vždycky k neporažení.“

Po závodě stačil svému přemožiteli jen letmo pogratulovat. „Jsem rád, že dojedu na plato a že nemusím mluvit. Ale hned mi proletělo hlavou, že teď mám ještě debla. Říkal jsem si, jsem druhej, super, ale ještě je debl,“ připomněl, že ho čeká deblkanoe s bratrem Petrem. „Doteď jsem vůbec neřešil, co dělá. Byl jsem ten namyšlenej Martin, co se stará jen o sebe. Až teď si dáme nějaké rady do závodu,“ plánoval.