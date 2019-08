Fuksa vyhrál rozjížďku a chystá se na debl s bratrem. Černého Petra nechce | iSport.cz

S Fuksou se v rozjížďce dlouho držel Číňan Čeng. „Viděl jsem, že Číňan to bude rvát, takže jsem maličko musel jet, abych mu nedal šanci. Ale v závěru jsem pak udělal pár záběrů, abych mu poodjel. Ale klasicky jsem šetřil co nejvíc sil. Jak se na rozjížďku sluší a patří,“ dodal s úsměvem.

Čínským soupeřem se nenechal zaskočit. „Když se mě držel, říkám si: ježišmarjá, tak pojedeš, nebo nepojedeš. Trochu jsem si ho hlídal,“ vysvětlil.

Že by kontroloval postup z druhého místa a nechal soupeře vyhrát? „Nevím, fakt nevím, co bych dělal, kdyby se držel až do konce. S ohledem na odpolední semíčko na deblu s bráchou netuším, jestli bych to zkoušel, nebo bych ho nechal,“ přemítal Fuksa. „Ale já jsem bohužel asi závodník, takže bych makal, abych vyhrál. A pak bych toho možná litoval. Ale naštěstí to dopadlo dobře,“ oddechl si.

A hned začal přemýšlet o podvečerním semifinále deblkanoí, kam s bratrem Petrem prošli ze třetího místa v rozjížďce. Do finále postoupí tři debly. „Jsou tam dvě lodě, které budou bojovat o medaili, Němci a Rusové, ti měli medaile vždycky. O třetí místo pak bude souboj mezi námi a italským deblem, nikdo jinej nás, myslím, neohrozí. Buď to padne, nebo dostaneme černýho Petra,“ krčil rameny. „Ale doufám, že to dáme,“ uzavřel.