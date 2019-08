Fuksové jsou v semifinále. Bráchovi budu posílat duševní energii, slibuje Petr | iSport.cz

Role mluvčího se po rozjížďce ujal mladší Petr, háček posádky. „Jelo se nám dobře. Věděli jsme, že máme za soupeře dvě kvalitní posádky, Kubánce a Číňany. Snažili jsme se stíhat s nima, ale na konci jsme trochu zvolnili, abychom ušetřili nějaké síly. Máťa jede ještě singl,“ připomněl hlavní bratrovu disciplínu, v níž Martin obhajuje stříbrnou medaili z loňského šampionátu v Montemoru.

„Řekli jsme si před startem, že chceme jet co nejdýl s nima. Pak jsem se rozhlédl a jely jsme tři posádky spolu, nemělo cenu někam spěchat,“ potvrdil Martin. „Na ty první dvě jsme neměli, takže jsme si pohlídali třetí místo,“ nastínil, že postupový klíč, kdy prvních šest lodí jde do semifinále, ale nikdo nemá jistý přímý postup do finále, na ně příliš netlačil. Současně ale připomněl, že klíčové bude semifinále. „Tam pojedeme nejvíc, co umíme,“ ujistil. Semifinále čeká bratry Fuksovy v pátek v půl šesté večer a chtějí-li do finále, musí skončit do třetího místa.

Fuksové věří, že vydrží i dobré podmínky. „Jsou suprový, foukalo do zad, to nám vyhovuje,“ řekl Petr. „A jsem rád, že dnes není takové vedro, z toho jsme vždycky unavení,“ dodal. „Mně je to jedno, já jsem připravený na všechno,“ prohlásil Martin.

Zatímco Petr se bude do zítřejšího semifinále jen vyjíždět, staršího bratra čeká druhá porce rozjížďkové práce na singlu. „Budu koukat na livestream a posílat Máťovi duševní energii. Věřím, že to vycítí. A až pojede finále, to budu určitě řvát,“ přeskočil rovnou až k předpokládanému Martinovu boji o medaili.