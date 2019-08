Dostál bral stříbro, bouřlivé kulisy mu vadily. Gratuloval na Slovensko | iSport.cz

Bouřlivá atmosféra v maďarském Szegedu, která hnala za zlatem domácího Bálinta Kopasze, Dostálovi vadila. „Snažil jsem se do posledních metrů, ale on byl dneska lepší. Bubny byly tak silně slyšet, že mně to psychicky nepomohlo,“ uznal trojnásobný olympijský medailista Dostál.

Před závodem Dostál pomýšlel na zlato. „Říkal jsem si, že mi podmínky svědčí, že by to mohlo dopadnout dobře. V průběhu jízdy jsem doufal, že to bude na medaili a chtěl jsem pochopitelně vyhrát. Snažil jsem se, ale Maďar Kopasz byl dneska lepší,“ řekl Dostál, který se po většinu závodu držel těsně za obhájcem titulu Fernandem Pimentou z Portugalska.

„Nechtěl jsem ho nechat ujet, aby mu moc nenarostla křídla. Čekal jsem, že tam bude dělat bordel ještě Jurenia,“ zmínil běloruského soupeře, který ale dojel až šestý. „Zato Peter Gelle zajel životní závod, za čtvrté místo patří Slovensku velká gratulace. Má jistou olympiádu!“

Podmínky si Dostál pochvaloval. „Dá se říct, že byly pro mě mnohem lepší než v předchozích dnech. Možná i ideální, nefoukalo to do zad. Jelo se mi mnohem a mohl si soupeře líp ohlídat.“

Když se ovšem zezadu přihnal Maďar Bálint Kopasz, jehož hnaly plné tribuny, Dostál viděl, že zlato se vzdaluje. „Zkoušel jsem s ním vydržet, ale kolem 750 metrů jsem už tušil, že je tam s námi a jestli předvede finiš, co umí, tak že to bude špatný,“ shrnul český kajakář, který si na kilometrové trati oproti loňsku o jednu příčku polepšil.

Bouřlivá atmosféra, která hnala Kopasze, mu spíš vadila. „Bylo to až nepříjemný. Když jedu, rád se soustředím na sebe, na svůj dech a na každý záběr. Ale bubny byly tak silně slyšet, že mně to psychicky nepomohlo,“ vysvětlil Dostál.

Věřil však, že nějaké síly na semifinále deblkajaků s Radkem Šloufem mu ještě zbyly. „Momentálně žádné nemám, ale určitě něco najdu. Půjdu se vypádlovat, spálit laktát, něco malého sním…,“ líčil Dostál, jehož čekal další závod už v půl čtvrté odpoledne. Žádný speciální recept na rychlou regeneraci ale nemá. „Prostě si odpočinout a být v chladnu,“ vysvětlil.

„S Radkem do toho půjdeme tak, jak jsem šel na singlu: ostře. A buď to vyjde, nebo ne.“