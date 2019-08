Zklamaný Fuksa chtěl do Tokia s bráchou. Šance však ještě žije | iSport.cz

„Můj jediný cíl byl nominovat se s bráchou na olympiádu. Tohle mě vůbec nezajímá,“ utrousil po finále, v němž dojel mimo medailové pozice. „Byl to těžký závod, protivítr nemám rád, vůbec to neodsejpá,“ líčil Fuksa, který poprvé od roku 2011 neveze medaili z mistrovství světa.

„Mrzí mě to, ale nebyl jsem prostě dostatečně rychlý. Je fajn být pátý nebo prostě ve světové špičce, jenže já jsem si chtěl určitě odvézt medaili. A hlavně teda se nominovat s bráchou,“ zopakoval sen celého rodinného klanu Fuksů o startu bratrské deblkanoe pod pěti kruhy. Ten v sobotu utrpět trhlinu, když Martin s Petrem v závěru finále nezvládli čelit vlně od kubánských soupeřů a dojeli poslední.

„Nevadí, věřím, že mi štěstí bude přát jindy víc. Udělám všechno pro to, aby to na olympiádě bylo lepší,“ dodal Fuksa. Díky tomu, že vyjel pro sebe olympijské místo, může však živit naději na kvalifikaci i na deblkanoi s bratrem. „Brazilec vyhrál (Isaquias Queiroz dos Santos), vyjel si místo a už ho měl i z debla. Měl by teda jedno místo vracet a my jsme první nepostupoví,“ líčil starší z bratrů Fuksových, že teoreticky by vrácené místo mohlo připadnout mladšímu Petrovi.

Jeho teorii potvrdil i šéftrenér českých kanoistů Pavel Hottmar. „Věříme, že podle výkladu pravidel dojde k přerozdělení míst. Martin i Brazilec si individuální místo vyjeli, takže i na základě deváté pozice bychom místenku na olympiádu měli pro Petra získat,“ řekl Hottmar. Oficiální potvrzení od Mezinárodní kanoistické federace však zatím není k dispozici.