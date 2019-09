Prskavcova šťastná třináctka: Nemohl jsem lidem vzít svou nejlepší jízdu | iSport.cz

Na vítězství v závodě jste dlouho čekal a vyšlo to úplně ideálně. Finále Světového poháru, ještě k tomu doma…

"Je to tak. Ještě včera jsem si to propočítával. Měl jsem dvanáct finále za sebou a ani jedno vítězství, tak jsem si říkal, že třináctka je osudová, že by to mohlo klapnout. Cítil jsem se výborně, trať se mi hrozně líbila a je to hrozně krásný vyhrát tady, kde jsem vyrostl a před tak skvělými fanoušky. Strašně jsem si to užil."

Když jste viděl svůj čas, nedivil jste se, jak rychle jste to zvládl?

"Trošku jsem si myslel, že můžu jet tak rychle. V semifinále mi vyšly přesazené brány, ale pak jsem si to víc hlídal a hodně jsem vypustil závěr. Říkal jsem si, že by tam dvě vteřinky ještě měly být. Ale finále je vždycky ještě víc vyhecované. Navíc na startu nejde neslyšet komentář a jel jsem jako poslední Čech, což vám taky nepřidá, když víte, do čeho najíždíte. Říkal jsem si, abych už hlavně na nic nemyslel a povedlo se mi to. Od půlky jsem si říkal, že by to mohlo stačit. Dole už to bolelo, ale dojel jsem přesně tak, jak jsem chtěl."

Řešil jste celkové pořadí Světového poháru? Jak je na tom Peter Kauzer?

"Věděl jsem, že budu nejhůř druhý, že se nemůže stát, že bych nebyl na stupních. Ale tenhle závod není o tom, abych jistil celkové vítězství. Je to pro diváky a lidi, co nás sledují. Nemůžu jim vzít nejlepší jízdu jen proto, abych nepokazil celkové hodnocení."

Není letošní sezona náročnější? Narodil se vám syn, tak musíte řešit víc věcí…

"On mi dodává spoustu síly. Krásně spí, takže je to takový parťák. Už v Lipsku byl se mnou a tady jsou celý týden. Sílu mi spíš dodává, než aby mi ji bral. Svěťák je pokaždé jiný, letos to bylo jiné tím, že finále bylo doma. Ale jsem strašně rád, že se mi to takhle povedlo. Atmosféra byla neskutečná."

Jak těžké bude udržet pohodu až do mistrovství světa. Co vy a Seu d'Urgell?

Jezdím tam strašně rád, příprava vycházela přesně tak, jak měla. Tenhle týden měl mít volnější a splnilo se to. Tam mě čeká ještě týden a půl přípravy. Pokusím se zkoncentrovat a předvést to, co umím. A když to bude jako tady, tak to jsou dobré časy, ne?

Je to velké povzbuzení do olympijské kvalifikace?

"Nevím, jestli se to takhle dá brát. Hlavně si toho vážím proto, že minulý týden v Lipsku jsem jel hodně z únavy, svěťáky předtím byly psychická vzpruha po mistrovství Evropy, které mi úplně nevyšlo. Teď se cítím dobře a je potřeba udržet poslední tři týdny. Vždycky se jezdí líp potom, co se něco povede. Doufám, že ve Španělsku mi to půjde."

Hodně se hecujete s Vítkem Přindišem, on říkal, že jste to před týdnem v Markleberku bral těžce. Jak mu to teď vrátíte?

"Jsem za to rád, protože on mi tam taky nadělil dvě a půl vteřiny, to jsem bral hodně kysele. Cítil jsem tam šanci na medaili a nemrzelo mě, že jsem prohrál, ale že jsem dostal takový randál. To byl fakt velký rozdíl. Ale pak jsem tu Vítkovu jízdu viděl a jel fakt famózně. Teď jsme si to otočili a nastoupíme do závěru sezony."