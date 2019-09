Bronz jako nečekaná třešnička. Fišerová dělala psí kusy, bála se převrhnutí | iSport.cz

Co jste si říkala, když jste projela cílem a měla jste náskok skoro 6 a půl sekundy?

"Náskok byl velký, ale v semifinále se jely ještě rychlejší časy. Říkala jsem si, že to možná bude brambora, ale že by z toho bronz mohl být. Singlířky hodně chybují, tak jsem věřila, že jedna z těch tří by si ťuknout mohla."

Velký odstup byl i před vámi – čtyři a půl sekundy. Už jste to analyzovali s trenérem, mohla jste být lepší než třetí?

"Měla jsem na to, ale diváci hnali člověka dopředu a nervozita působila. Tipuju, že jsem to nechala ve spodní pasáži. Říkala jsem si, že jedu hodně dobře. Snažila jsem se to nějak pojistit a neriskovat. Přesně v tu chvíli jsem začala kazit. Nakonec jsem ráda, že jsem dojela takhle dobře."

V čem byla chyba na poslední protivodné brance. Nenajela jste ji nakonec až moc dobře?

"Nene. Brzo jsem si přehodila a nestihla jsem se dostat tolik doprava. Proto byla poslední protivoda nadjetá. Víc už se sehnout nedalo, byl to fakt milimetr. Jsem ráda, že jsem se tam nezvrhla, protože se mi to občas stává, že když dělám takovéhle psí kusy, tak se převrátím. Ještě jsem spokojená, že jsem to vyřešila takhle."

Závodníci si kulisu pochvalují, ale nemůžou se dívat do kanálu, když se na ní chtějí připravit.

"Je to tak. Ještě před jízdou jsem si chtěla projít trať, takže jsme mezi diváky s trenérem dost kličkovali, abych viděla pasáže, ve kterých jsem si nebyla tolik jistá. Ale ta atmosféra je skvělá."

Celkově jste třetí ve světovém poháru, jaké to je?

"Skvělé! Nečekala jsem to, na Světový pohár jsme se vůbec nepřipravovali, proto jsem nebyla v Tacenu. Když jsem v Bratislavě nebyla ve finále, vůbec jsem nečekala nějaký lepší výsledek."

A nakonec vám chyběly jen tři body na druhé místo.

"Vůbec jsem to nepočítala, ani jsem se nesoustředila na celkové pořadí ve Světovém poháru. Beru to jen jako třešničku na dortu."

Měla jste trošku volnější program. Některé vaše konkurentky jely včera mezi kajakářkami. Vy jste jela jet v mixu, ale závod zrušili. Mohlo to nějak pomoct?

"Nemohlo. Spíš by to člověka unavilo. Sice by si trať projel, ale loď na debl je úplně jiná. Ale singlířky a kajakářky, které to přede mnou jely, spíš věděly, kde jsou kombinace a jak daleko jsou od sebe, takže se toho třeba tolik nebály."

Hlavním vrcholem bude MS, kde se bude bojovat i o místa na olympiádě?

"Brali jsme to tak, že vrchol sezony je mistrovství světa. Tyhle dva závody jsme brali jako přípravné. Na každém jsem získala medaili, takže myslím, že jsem připravená dobře. Uvidíme ve Španělsku."

Jak udržet pohodu, aby to vydrželo až na mistrovství světa?

"Teď budeme ještě týden v Praze. Budu dost jezdit za rodiči a za svými pejsky. Udělám si pohodu a pak přejedeme do Španělska a budeme už odpočívat."