Kajakář Dostál: To je žrádlo, delší pádlo! Reprezentanti začali sezonu v Račicích | iSport.cz

Že ve vrcholovém sportu rozhodují ty nejmenší detaily? Pádlo kajakářského obra Josefa Dostála měří 223,25 centimetru. Na start sezony v Račicích si ho prodloužil o jediný centimetr. Pro vyladěného šampiona to ale v závodním tempu byla velká novinka.

„Je to velmi příjemné,“ usmíval se Dostál. „Musíme se pobavit s trenérem, jaká byla závodní frekvence. Přece jenom, foukal dost silný protivítr, což pro závody není úplně typické. Budu to muset promyslet, jestli ho třeba v takhle silných protivětrech o čtvrt, o půl centimetru nezkracovat.“

Řeknete si, na centimetru nesejde? V závodní lodi je ale každá úprava znát. O trochu vyšší úchop znamená, že Dostál v lodi nemusí být tolik předkloněný, aby pádlo ideálně zasadil do vody. Tím lépe cítí vodu, o kterou se tak může víc opřít. Výsledek? Loď jede rychleji. Když tedy všechno klape.

„Když se na to podívám zpátky, je na některých závodech vidět, že jsem hlavně v povětru do vody hrabal. Snad je to krok dopředu,“ doufá Dostál.

Trojnásobný olympijský medailista se s dalšími hvězdami české kanoistiky sešel v Račicích, aby na víkendových testech oslavil opožděný start do sezony. Přestávku si v době vládních omezení zpestřil i svými oblíbenými výlety na ryby. A měl V.I.P. průvodkyni v propagátorce muškaření Kateřině Švagrové, jež už v Amazonii ulovila největší sladkovodní rybu arapaimu.

„Povedlo se mně zaháknout obrovského duháka. Měl kolem 68 centimetrů. Byla to životní ryba, která mi bohužel utekla. Kdybych byl profík jako Katka, tak bych ji udolal. Nicméně mám přednosti jinde než v rybaření,“ odtušil Dostál.

V Račicích zahájil náročný víkend, v němž má na programu šest závodů, dvojím vítězstvím na olympijském kilometru. Na singlu roztrhal elitní českou konkurenci téměř pětisekundovým rozdílem. Vyhrál i na deblu s parťákem Radkem Šloufem.

Stejnou bilanci má i kanoista Martin Fuksa. Ten ale přijel do Račic přímo z tréninku a první start ho docela bolel.

„Ani ne to finále, ale rozjížďka byla hrozná. Já jsem se ještě nebyl rozjet, klasicky jsem to trochu podcenil. Pak jsem si říkal: Ježiš, to jsem pěknej vůl! Že už to není tak jasný, že už trochu stárneš. Hochu, musíš tomu dávat víc,“ líčil Fuksa, který si druhé vítězství zapsal na deblu s bratrem Petrem.

„Jsem rád, že to takhle dopadlo, že to mám za sebou. Doufám, že to bude tahle na vítězné vlně pokračovat celý rok.“

Problém je, že v letošní zvláštní sezoně kanoisti moc příležitostí prodat formu mít nebudou. Domácím vrcholem bude mistrovství republiky na přelomu července a srpna. Mezinárodní kalendář nabízí jen na konci září výjezd do Szegedu, kde se pojede Světový pohár a zároveň mistrovství světa v neolympijských disciplínách.

„Z mistrovství světa by byly zajímavé výsledky pro Duklu i svaz, na druhou stranu, na svěťáku v olympijských disciplínách by byl pro mě lepší pocit porovnání se světovou špičkou,“ uvažuje Dostál.

KANOISTICKÁ SEZONA

30. 7. – 2. 8. mistrovství republiky Račice

23. – 27. 9. SP, MS v neolympijských disciplínách Szeged