Místo legrace blázinec. SP v Troji proběhne za přísných opatření

Pozitivní zpráva. Čeští vodní slalomáři v čele s olympioniky pro Tokio se předvedou při špičkové akci na kanále v Troji. Ta špatná? Tradiční happening u vody s pohodovou atmosférou a bouřícími fanoušky nečekejte. Celé Česko si sice už užívá nového života po konci nejvýznamnějších protiepidemických opatření, jenže v Troji je zatím skanzen mrazivých minulých měsíců.

„Na podzim se covidová situace zhoršovala, ale žádná velká opatření na nás nedopadala. Teď je to opačně. V Čechách se rozvolňuje, lidi mají pocit, že je to všechno už naštěstí za námi, ale tady máme stále striktní opatření,“ vysvětluje Stanislav Ježek. „Přicházíte do areálu, nemáte na sobě nic. Přijdete dovnitř a musíte si nasadit roušku. Jsme za blbce. Češi nám nadávají, že uvnitř areálu musíme mít roušku. Cizinci nám nadávají, že Češi venku nenosí roušky. Nejhorší jsou Angláni, stěžují si na mezinárodní federaci. Je to blázinec.“

Pořadatelé v Troji vloni v září uspořádali mistrovství Evropy, při němž se český tým radoval ze třech individuálních zlatých medailí. Fanoušci ale přímo ke kanálu nemohli. A po devíti měsících to bude podobné. Kromě akreditovaných osob se na místo dostane jen stovka rodinných příslušníků a blízkých reprezentantů a členů organizačního týmu.

„Seděli jsme večer kolem půl deváté u piva v tom prázdném areálu. Kamarád mi říká: Ten závod nemá vůbec cenu dělat, tady už není žádná sranda,“ líčí šéf organizačního výboru Jiří Rohan. „Tak jsem si uvědomil: ona to je pravda. My to děláme proto, že je u toho zábava. A to tam u toho teď není.“

Přes veškerý splín tu ale jsou důvody k dobré náladě. Reprezentační tým se předvede na domácím kanálu a pojedou i borci, kteří si v drtivé české konkurenci vybojovali olympijskou nominaci – Jiří Prskavec, Kateřina Minařík Kudějová (K1), Lukáš Rohan a Tereza Fišerová (C1).

„I přes všechny omezení a buzeraci musíme být rádi, že závod máme,“ líčí bronzový olympijský medailista z Ria Jiří Prskavec. „Je úsměvné, že se tady všechny týmy mohly dva týdny normálně pohybovat a teď máme roušky, musíme držet sociální distanc a chodíme přes dezinfekci. Ale to k tomu patří. Kdybych si měl vybrat, jestli nezávodit, tak si radši vyberu krásný svěťák v Troji.“

Někdejší světová šampionka a loňská mistryně Evropy Kateřina Minařík Kudějová se poprvé doma ukáže se svým novým jménem po svatbě.

„Hodně lidí mi říká, že mám hodně dlouhé jméno,“ směje se.

Speciální motivaci budou mít závodníci, kteří se nedostali do olympijské nominace. Mezi nimi je i Vít Přindiš, který se stal před měsícem v italské Ivree evropským šampionem.

„Olympiáda se rozhodla loni, bylo opravdu hodně času si to srovnat. Jířa si to loni suverénně vyjel a myslím, že šanci má obrovskou,“ řekl Přindiš.

Prskavec bere Světový pohár v Troji jako přípravný závod pro Tokio, kde ho letos čeká hlavní úkol.

„Cítím zodpovědnost za celý český chlapský kajak,“ říká Prskavec. „Musel jsem místenku vyjet před borci jako Vítek, Vávra (Hradilek) nebo Tuňák (Ondřej Tunka). Chtěl bych, aby se mi to na olympiádě povedlo, aby kluci mohli říct, že jsem je hájil dobře.“