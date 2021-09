Famózní Přindiš ovládl Světový pohár. Druhý triumf stvrdil výhrou

Dvaatřicetiletý Přindiš se dostal do čela průběžného pořadí minulý víkend triumfem v Seu d'Urgell a ve dvojnásobně bodovaném finále svůj náskok ještě zvýšil. Díky čisté jízdě ve Francii zvítězil o 55 setin sekundy před Slovincem Peterem Kauzerem, který za ním po čtyřech pohárových závodech skončil druhý s odstupem 24 bodů.

„Jsou to nádherné pocity, vítězství jsem nečekal. Doufal jsem v dobrou jízdu, věděl jsem, že to je hodně našlapané. Ve finále bylo pět nebo šest kluků, kteří mě mohli v pohodě přeskočit v celkovém pořadí. Body jsem ale nepočítal. Říkal jsem si: Sjeď nejlepší jízdu, jakou dokážeš, a uvidíš, na co to bude stačit. Jedinou jistotu jsem měl, že když vyhraju, tak to vyhraju celkově, to se naštěstí povedlo, takže nemusím nic počítat,“ řekl s úsměvem v nahrávce pro média Přindiš.

Tlak před finále SP na něj dolehl. „Byl jsem v noci nervózní, nad ránem jsem se probudil a říkal jsem si: Sakra, dneska je ten poslední závod. Ale pak jsem se na vodě cítil dobře a nechal jsem jízdy jet,“ řekl Přindiš, jenž těžil i z dobré znalosti trati. „Strávil jsem tady na jaře pět týdnů na soustředění a vypadá to, že se to vyplatilo. Cítil jsem se tady skoro jako doma, voda mi seděla,“ dodal.

Další dva Češi do elitní desítky nepostoupili. Bývalý mistr světa Ondřej Tunka vypadl v dnešním semifinále, světový a evropský šampion do 23 let Jakub Krejčí ztroskotal v páteční kvalifikaci.

Druhým triumfem v SP se Přindiš vyrovnal svému domácímu rivalovi Jiřímu Prskavcovi, jenž seriál ovládl v letech 2018, 2019. Olympijský vítěz v Tokia vyhrál úvodní letošní závod v Praze a pak už v seriálu nestartoval: soustředí se na druhý vrchol sezony, jímž bude za dva týdny mistrovství světa v Bratislavě.

Kudějová za suverénkou

Jednatřicetiletá Minařík Kudějová se v Pau dostala poprvé v sezoně do finálové desítky a díky čisté jízdě dlouho útočila na vítězství. Z první příčky ji sesadila až poslední žena ve startovním poli Foxová, která ji navzdory dvousekundové penalizaci porazila o 72 setin sekundy a vyhrála třetí z letošních čtyř závodů SP. Další české kajakářky Lucie Nesnídalová a Antonie Galušková vypadly v semifinále.

„Jsem strašně ráda, docela mi to jelo. Napravila jsem chyby, co jsem udělala v první jízdě, ale zase tam byly jiné menší chyby, takže jsem úplně nečekala, že to bude na medaili. Ale vyšlo to, takže jsem hodně ráda,“ uvedla bývalá mistryně světa a Evropy Minařík Kudějová po největším úspěchu v rozpačité sezoně, v níž jí nevyšel především olympijský závod.

V neděli se bude bojovat o závěrečné pohárové body v kategorii kanoistů a kanoistek a také v nové olympijské disciplíně extrémním slalomu.

Finále SP ve vodním slalomu v Pau (Francie):

Muži:

K1: 1. Přindiš (ČR) 95,08 (0 trest. sekund), 2. Kauzer (Slovin.) -0,55 (0), 3. Clarke (Brit.) -1,25 (0), ...v semifinále 13. Tunka (ČR).

Konečné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Přindiš 263, 2. Kauzer 239, 3. De Gennaro (It.) 220, ...19. Tunka 105, 34. Prskavec 60, 38. Hradilek 54, 64. Krejčí (všichni ČR) 9.

Ženy:

K1: 1. Foxová (Austr.) 106,74 (2), 2. Minařík Kudějová (ČR) -0,72 (0), 3. Krageljová (Slovin.) -1,54 (0), ...v semifinále 15. Nesnídalová, 30. A. Galušková (obě ČR).

Konečné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Foxová 290, 2. Jonesová (N. Zél.) 206, 3. Terčeljová (Slovin.) 201, ...12. Minařík Kudějová 159, 21. Nesnídalová 82, 29. A. Galušková 63, 37. K. Galušková 28.