Fuksa jede o světové medaile: Cíl je trumfnout bráchu, MS se neodmítá

Někteří rychlostní kanoisté mistrovství světa v Kodani, které startuje dnes, po olympijských hrách vynechávají. To však rozhodně není případ Martina Fuksy. Když se ho po červnovém evropském šampionátu zeptali, zda s ním počítat i pro MS, bez váhání odpověděl, že ano. „Nebudu závodit věčně a akce jako mistrovství světa se určitě neodmítá,“ vysvětluje pátý muž z OH v Tokiu. Jasno má i v tom, čeho tam chce dosáhnout.

Olympijský vítěz Brazilec Isaquias Queiroz dos Santos na sociálních sítích vysílá do světa fotografie z pláže, kde si užívá zaslouženého odpočinku. To český kanoista Martin Fuksa dnes vystartuje na kilometrovou trať (v 11.48 SELČ) na mistrovství světa v Kodani. „Já být olympijský vítěz, tak se taky už někde válím na pláži,“ směje se Fuksa. Záhy ale dodává, že s účastí na mistrovství světa počítal už letos v červnu. „Já mám rychlostní kanoistiku hrozně rád, rád sportuju a závodím.“

Tato sezona je ale hodně specifická. Kvůli posunutým olympijským hrám totiž mají vodáci letos mistrovství Evropy, OH i světový šampionát, což už je přece jen hodně vrcholů. „Vracím se trošku do dob, kdy jsem jezdil ještě závody do 23 let i dospělé, takže toho bylo celkem dost. Letos byl samozřejmě největší vrchol olympiáda, to je všem jasné. Nejsem na to úplně zvyklý, protože obvykle mi sezona končí závěrem srpna a teď jsem si to musel prodloužit až do půlky září,“ připouští závodník, který na červnovém ME v Poznani získal dvě zlata.

Takže zatímco za normálních okolností by měl po návratu z Tokia už volnější režim, nyní musel ještě zabrat a prý hned druhý den už seděl v lodi. „Samozřejmě po tom největším vrcholu přinutit se do tréninku na MS… Ne že by to bylo úplně těžké, ale pár dní jsem se do toho musel dostávat a nastavit si hlavu, že mě čeká taková velká akce jako je mistrovství světa. To myslím, že se mi podařilo a teď už je to všechno v pohodě,“ pochvaloval si před odletem do Kodaně.

Fuksa se už několik let netají tím, že jeho velkým snem je olympijská medaile. A ačkoliv byl na Hrách už dvakrát, zatím se nenaplnil. Letos skončil v Tokiu na kilometrové trati pátý. Se zklamáním se ale tentokrát vypořádal rychleji než po účasti v Riu de Janeiro. „Tam jsem věděl, že jsem do toho nedal maximum, že to byl ode mě špatný závod. V Tokiu myslím, že jsem do toho dal všechno a musím uznat, že kluci byli rychlejší. Doufám, že na OH ještě budu mít šanci porvat se o přední příčky. Ale v první řadě to chci dělat tak, aby mě to bavilo a každý den se soustředit na progres.“

To se mu daří a teď v Kodani má navíc opět šanci získat další medaili. Tak jako jeho mladší bratr Petr, který nedávno přivezl z MS do 23 let dva bronzy. Což je také věc, která nyní Martina požene hodně kupředu. Brácha ho prý ale nijak nehecoval a neprovokoval. „To spíš já vždycky hecuju jeho. A mě vyhecovaly samotné jeho výkony. Můj cíl pro tohle mistrovství světa je proto minimálně vyrovnat se mu v tom, co teď dokázal na třiadvacítkách,“ usmívá se starší z bratrské dvojice, která už také často závodí a trénuje v jedné lodi.

Teď však bude o vavříny usilovat jen Martin, navíc na závodišti, které vůbec nezná. „MS tam bylo naposledy v roce 1993, to jsem se narodil. Světový pohár tam byl myslím v roce 2015, ale to jsem byl ještě závodník do 23 let, takže toho jsem se neúčastnil. Taťka tam byl, tak jsem se s ním o tom trošku bavil a říkal, že záleží na tom, jaké tam bude zrovna počasí.“

Hlavní problém prý spočívá v tom, že nejde o klasický závodní kanál. „Je to jezero. Tyto závodiště nemám úplně rád, protože ostatní závodníci nám tam dělají vlny, když jedou na start. Ale budeme to mít všichni, tak se s tím co nejvíc popereme. Ale na ME v Poznani taky nebyl kanál a dokázal jsem tam dvakrát vyhrát, takže doufám, že i tak to bude super a předvedu nějaký dobrý výsledek,“ uzavírá osmadvacetiletý kanoista.

Martin Fuksa na MS v Kodani Čtvrtek: rozjížďka C1 1000 m, semifinále C1 1000m Pátek: rozjížďka C1 500 m Sobota: finále C1 1000 m Neděle: finále C1 500 m

Česká nominace na MS v Kodani

Muži, K1 200 m: Martin Sobíšek, K1 500 a 1000 m: Jakub Zavřel, K2 500 a 1000 m: Tomáš Sobíšek, Jakub Brabec, K4 500 m: Jakub Špicar, Daniel Havel, Jan Vorel, Radek Šlouf, C1 500 a 1000 m: Martin Fuksa, C2 500 m: Jiří Minařík, Jiří Zalubil, C4 500 m: Antonín Hrabal, Filip Dvořák, Jiří Minařík, Jiří Zalubil, C1 5000 m: Filip Dvořák. Ženy, K2 200 a 500 m: Štěpánka Sobíšková, Barbora Galádová, K1 500 a 1000 m: Anežka Paloudová, K4 500 m: Kateřina Zárubová, Adéla Házová, Eliška Betlachová, Barbora Betlachová, C1 200 a 500 m: Denisa Řáhová, C2 200 a 500 m: Martina Malíková, Jana Zetek. K2 200 mix: Anežka Paloudová, Jakub Zavřel.