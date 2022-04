Fuksa viděl někdejší Escobarovo království: Zvedlo se to tam

Kdysi tady bylo peklo na zemi, jímž se z Medellínu pašoval kokain. Martin Fuksa ale už viděl jinou Comunu 13, turistickou atrakci se slavnými jezdícími schody pod širým nebem, kde se o atmosféru starají performeři.

„V Comuně 13 jsme strávili skoro celý den. V minulosti to byla hodně, hodně nebezpečná čtvrť. Ale v devadesátých letech to tam policajti trošku srovnali,“ líčí Fuksa. „Je to hodně zajímavé místo. Je tam hodně umělců, tancují, dělají graffiti, jsou tam různé kavárničky, prodávají se miliony suvenýrů. Zvedlo se to, lidi jsou rádi, že tam není nebezpečno. Samozřejmě, někde v centru komun, kde jsme nebyli, říkají, že to je furt docela peklo. Bylo zajímavé to vidět, doufám, že se tam ještě vrátím.“

Fuksa se do Kolumbie poprvé dostal před rokem, když kvůli anticovidovým opatřením musel strávit čtrnáct dní mimo Evropu, aby mohl odcestovat na soustředění do Spojených států. A vybral si kolumbijské město Guatapé.

„Hledal jsem nějakou alternativu. Na Instagramu na mě vykouklo tohleto místo, docela se mi to líbilo. Říkal jsem si, že čtrnáct dní to tam určitě vydržíme. A bylo to úplně super, líbilo se nám to, věděl jsem, že letos tam chci jet na delší dobu,“ vysvětluje Fuksa.

Tentokrát se do Kolumbie vydal na víc než měsíc se svým rodinným týmem, bratrem Petrem, otcem a trenérem Petrem starším a dalšími dvěma parťáky z Nymburka – Lukášem Bacílkem a Michalem Kulichem.

„Podmínky jsou tam skvělé. Většinou je přes den hezky teplo a snad každý večer prší. Je dobře, že to není obráceně,“ usmívá se Fuksa. „Někdy tam fouká vítr, někdy je krásná hladinka. Když fouká, je spousta míst, kde se člověk může schovat. Letos připravili novou posilovnu, byla super, měli jsme tam všechno, co potřebujeme. Jedině, aby na běhání byl klid. Je nepříjemné, když kolem vás jezdí auta.“

Fuksa už se ve světové špičce pohybuje celé desetiletí. Stále spoléhá na svůj osvědčený systém tréninku, v Kolumbii do něj navíc zařadil speciální cvičení.

„Hodně jsme posilovali, dělali balanční cviky. Týpek, co se o nás staral, nám ukazoval cviky uzpůsobené na kánoi, abychom měli větší mobilitu, delší záběr. Některé cviky se mi dost líbily, vzal jsem si je s sebou do Čech, bylo to zajímavé zpestření,“ vypráví Fuksa.

V letošní sezoně ho čeká několik atraktivních vrcholů, v srpnu světový šampionát na jezeře Banook v kanadském Darthmouthu i mistrovství Evropy v Mnichově. První významný závod si ale užije doma – od 20. do 22. května se pojede Světový pohár v Račicích.

„Rád bych se ukázal na svěťáku v Račicích, na to se těším moc, domácí závody jsou vždycky nejlepší,“ těší se Fuksa. „Highlighty sezony jsou mistrovství světa a mistrovství Evropy. Na všech těchto akcích bych chtěl ukázat, co jsem natrénoval. Cítím se super, doufám, že to prodám i v závodech.“