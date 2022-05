Bratrská loď stojí. Fuksové jedou každý sám: Od debla si chceme odpočinout

V olympijském Tokiu si sedli do rodinné deblkánoe, teď se ale bratři Fuksové na čas zase rozsadí a půjdou si za sólovou kariérou. Stojí za tím zlatá touha zkušenějšího Martina, který by si na své oblíbené pětistovce opět rád sáhl na titul mistra světa. Naposledy se mu to podařilo před pěti lety při šampionátu v Račicích.