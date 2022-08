Maraton na pět kilometrů? Dostál zlomil pádlo na startu: Listy nebyly nejmladší

Má v sobě motor dvoumetrového chlapáka, díky kterému vozí medaile. Tentokrát bylo ale té síly moc. Josef Dostál vydržel v hromadném závodě na 5000 metrů na závěr evropského šampionátu jen pár okamžiků, než musel zastavit s torzem svého pádla.

„Start se podařil, první dva tři záběry, ve čtvrtém jsem zlomil pádlo na pravou ruku. Nic jsem netrefil, žádný blok, pádlo bohužel odešlo,“ vysvětlil Dostál. „Docela mě mrzí, že jsem si nemohl zazávodit.“

Dostál na nedávném světovém šampionátu v Kanadě vyhrál pětistovku. V Mnichově své hlavní disciplíny vynechal, v těch vybraných ale zažil kalamitu. S olympijským čtyřkajakem se nedostal do finále. Závod na 5000 metrů byl odložen ze soboty na neděli kvůli silnému dešti a větru.

„Těšil jsem se na start, čekal na něj od včerejška. A dneska, když jsem byl perfektně rozjetý a těšil jsem se, musel jsem po čtvrtém záběru odstoupit,“ líčil Dostál. „Mrzí mě to i proto, že se nám nepovedlo semifinále na K4, tak jsem si chtěl spravit chuť. Buď mě ten pětikilák nebo celé závodiště nemají rádi a nepřeje mi tu štěstí.“

Hlavní vrchol sezony měl ale Dostál za sebou, evropský šampionát byl pro něj bonusem na závěr sezony.

„Stát se tohle v jakémkoliv jiném závodě, bylo by to nešťastnější. Třeba na mistrovství světa na pětistovce, nebo na olympijských hrách by to bylo vyloženě neštěstí. Tady se bohužel můžu jen pousmát a nechat to plavat,“ řekl Dostál.