Dostál v lodi s přítelkyní: Snad k hádce nedojde! Za rok snad o velkou medaili

Konečně jim to klaplo. Dvě reprezentační hvězdy se sešly v jednom deblkajaku a při tradičním vodáckém happeningu na Vltavě jim to docela sedlo.

„Já jsem seděl vepředu, byla to zajímavá zkušenost. Anežka se hezky trefovala do záběru, říkali jsme si, že se nám jelo vážně hezky, že by mohla vést cesta i na společné závody do budoucna, co se týká světové konkurence,“ pochvaloval si Dostál.

„Pepa je těžší a silovější než já, měla jsem strach, že mě bude z lodi vyhazovat. Ale skvěle jsme se v lodi sešli, povedlo se mi naladit na jeho tempo a jelo se nám fakt dobře. Byla bych ráda, kdybychom se takhle mohli představit i na mezinárodní úrovni,“ usmívala se Paloudová.

Může to být realita už v příští sezoně na Evropských hrách ve Vratislavi, kde bude začátkem léta na programu právě závod na smíšeném deblu na dvě stě metrů. A vyloučená není ani olympijská budoucnost. MOV si dává na genderové vyváženosti záležet a smíšených disciplín v programu přibývá.

„Přijde mi, že teď je takový trend, že se to hodně tlačí do smíšených posádek. V plánu to zatím není, ale tak trochu to tam smrdí. Je možné, že se toho dočkáme,“ doufá Paloudová.

Během tradičního závodu na Vltavě si oba zazávodili i v rodinných posádkách, Dostál povozil sedmiletého bratříčka Olivera, Paloudová zase svezla tatínka.

„Byla to pro něj premiéra na rychlostním kajaku, měl z toho docela strach, já taky. Báli jsme se, že se nám nepodaří dostat do cíle, ale nakonec jsme postoupili do finále,“ smála se Paloudová.

V sobotu budou s Dostálem opět v jedné lodi, tentokrát je ale při Krumlovském vodáckém maratonu čeká štreka dlouhá 36 kilometrů.

„S Anežkou si to slibujeme už dlouho. Trošku si to protrpím, je to skoro čtyřicet kilometrů. Ale Anežka umí bezvadně číst vodu. Těším se na to, mohli bychom zajet i nějaký dobrý výsledek,“ plánuje Dostál.

Z Vyššího Brodu vyrazí do Krumlova na úzkém závodním deblkajaku, který má kvůli jezům výklopné kormidlo. Paloudová jako bývalá úspěšná reprezentantka ve sjezdu na divoké vodě pojede tentokrát vepředu na háčku.

„Nejproblémovější věc je hned první jez, pět set metrů po startu. Ještě k tomu je tam veliká masa lidí, která tam přijede najednou. Stává se, že se před člověkem převrátí loď a dochází ke kolizím,“ líčí Paloudová. „Je samozřejmě dobré znát řeku, protože jsou místa, která vypadají, že by to tam mohlo být rychlejší, ale dá se to projet rychleji jinde.“

A jak dlouhý závod ustojí partnerská pohoda?

„Doufám, že k hádce nedojde. Při těch třiceti šesti kilometrech to ale možná bude něco jinýho…“ směje se Paloudová.