Zkáza čtyřkajaku na ME? Dostál a spol. stále věří: V týmu je velký potenciál

Bývala to medailová páteř české kanoistiky. Letos to ale olympijskému čtyřkajaku moc neklapalo a trable vyvrcholily minulý týden už v semifinále ME v Mnichově. Nepomohl ani comeback hvězdného Josefa Dostála, jehož budoucnost v lodi je značně nejistá. Za rok už přitom musí být posádka v ažúru kvůli kvalifikaci o postup na olympiádu v Paříži.

Z téhle katastrofy může být nový startovní bod. Obrovitá postava čtyřnásobného olympijského medailisty a čerstvého mistra světa na singlové pětistovce Josefa Dostála se minulý týden na ME v Mnichově po čtyřech letech zjevila ve čtyřkajaku. Experiment ale neklapl, což logicky přinese důsledky.

„Letošní sezona byla hodně testovací. Máme spoustu důležitých informací pro příští rok. Já pořád v tom týmu vidím velký potenciál. To klíčové nás čeká za jedenáct měsíců. Musíme dál pracovat,“ upozorňuje Jan Štěrba, někdejší opora medailové éry slavné české lodě a dnes její koordinátor.

Čtyřkajak byl v minulém desetiletí českou chloubou. Přivezl bronzové medaile z olympiád 2012 v Londýně a 2016 v Riu de Janeiro, přidal i několik medailí z mistrovství světa, včetně zlaté z MS 2014 v Moskvě.

Po olympiádě v Riu ale do příběhu zasáhla změna olympijského programu, v němž se čtyřkajak místo na kilometru objevil na pětistovce. Český tým ještě na MS 2017 vydřel na nové trati bronz. Další přidal na loňském MS v Kodani, které však bylo jen dohrou olympijské regaty.

Před pár týdny na světovém šampionátu v Dartmouthu skončila posádka Jakub Špicar, Radek Šlouf, Jakub Zavřel a Daniel Havel ve finále poslední. Pro ME tak Zavřela vystřídal Dostál, jenž v lodi seděl naposledy před čtyřmi lety.

Posadil se do tzv. druhé díry, rozjížďka se ale moc nepovedla. Pro semifinále si tak Dostál vyměnil místo s Havlem a přesednul si do díry číslo 3. Jenže, jak zpívá Pražský výběr, výsledek byl na pendrek…

Dostálovy úspěchy s čtyřkajakem

Medaile Místo Rok Trať Bronz na OH Rio de Janeiro 2016 1000 metrů Bronz na OH Londýn 2012 1000 metrů Bronz na MS Milán 2015 1000 metrů Zlato na MS Moskva 2014 1000 metrů

„Šlo o myšlenku, která mohla zafungovat, ale také nemusela. Už první ostrý úsek naznačil, že to nepojede. Nebyla cítit souhra,“ hodnotil Dostál.

„Problém je asi celoroční. Zkoušeli jsme tři sestavy. Perfektně to nešlapalo ani v jedné,“ poznamenal Šlouf.

Zkušební období ale pomalu končí, protože už za rok se v Duisburgu koná klíčové mistrovství světa, pořádané zároveň jako olympijská kvalifikace pro Paříž. A i události z Mnichova ovlivní úvahy o skládání posádek pro důležitou sezonu.

„Výkon určitě nepotěšil nikoho, nebyl takový, jaký jsme si představovali. Ambice byly ve finále A, ideálně se pokusit být v top pětce,“ řekl Štěrba. „Tréninků, které proběhly krátce před mistrovstvím Evropy, nebylo tolik. Náš sport je takový, že realita se ukáže až v tom závodním podání. Za každou nedokonalost se tvrdě platí.“

Zásadní otázka je jasná. Využijí se v příštím kvalifikačním roce v lodi Dostálovy schopnosti, nebo se bude hledat posádka bez něj? Zatím rozhodnutí nepadlo.

„Teď by to bylo předčasné. Ve čtyřkajaku jsem v přípravě strávil jen čtrnáct dní. Do budoucna nám to ale samozřejmě něco ukázalo,“ naznačil Dostál.

Mezi řádky není tak složité dopátrat se toho, co krach čtyřkajaku v Mnichově může znamenat pro příští rok.

„Roli v tom samozřejmě hraje i fakt, že každý může vyjet jenom jedno místo. Pepa, když pojede singla a seděl by ve čtyřkajaku, tak by čtyřkajak vyjel jen tři místa a on by ve čtyřkajaku (na olympiádě) už musel být,“ vysvětluje reprezentační šéftrenér Pavel Hottmar.

Z toho vyplývá, že pro příští rok se dá očekávat snaha najít silnou sestavu i bez Dostála. Nejlepší český kajakář by se tak mohl plně soustředit na olympijský kilometr na singlu.

„I z tréninkových důvodů by to bylo lepší, kilometr je oproti čtyřkajaku na pětistovce odlišný. Je to složitý proces, nejde dělat závěry. Ale logicky z toho vyplývá, že z mnoha důvodů by bylo strategické, aby se Pepa věnoval individuální disciplíně, hlavně pro mistrovství světa v příštím roce,“ říká Hottmar.

Pokud by se čtyřkajak do Paříže probojoval, Dostál by teoreticky v olympijské sezoně měl šanci se do něj znovu zařadit.

Příští rok na jaře bude třeba taky rozhodnout, která ze dvou elitních dvojic na deblkajaku dostane šanci se o olympiádu porvat. Dostál se Šloufem mají bronz z Tokia, jenže tam se ještě jelo na kilometru. Letos v Kanadě už na nově olympijské pětistovce zazářili Havel se Špicarem, když skončili čtvrtí a zůstali jen 14 setin sekundy od medaile.

„Další velmi složitá otázka,“ odfoukl si Hottmar. „Není to závěr, spíš jen úvahy, ale kluci na mistrovství světa letos předvedli takový výkon, že oprávněně můžou pomýšlet na to vyjet to i v příštím roce.“