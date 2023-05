Prskavec vládne i kanoistům, má dvě místa v reprezentaci. Na kajaku trpěl

Co říká olympijský šampion Jiří Prskavec na extrémní kajak jako novou disciplínu pro OH? Nejradši by se do kontaktu vůbec nepouštěl • Kanoe.cz

Olympijský vítěz na kajaku si stále umí hledat nové výzvy. Kromě toho, že už letos zahájí Jiří Prskavec boj o nominaci na olympijské hry v Paříži, pustil se ještě do další disciplíny. Nejprve jako rozptýlení začal po kajakářských trénincích jezdit i na kanoi. O uplynulém víkendu si navíc místo v reprezentaci vybojoval i v kategorii C1. Co říká na olympiádu v obou kategoriích?

Nevedlo se mu špatně ani v prvních dvou závodech Českého poháru a zároveň nominace do reprezentačního družstva vodních slalomářů na Trnávce. Ale doma v Troji to byl ještě větší koncert. O Jiřím Prskavcovi už nyní nemůžeme hovořit pouze jako o kajakáři, i když zde je stále tím nejlepším na světě. Teď už však výrazně promluvil také do soubojů kanoistů.

Opravdu výrazně! Nominaci této kategorie totiž díky dvěma výhrám v Praze ovládl i před specialisty, jakými jsou stříbrný z OH v Tokiu Lukáš Rohan a mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka.

„Kdyby mi tohle někdo před nominací řekl, tak bych mu odvětil, že se zbláznil,“ usmíval se Prskavec poté, co v neděli ovládl závod kanoistů a následně kraloval i kajakářům. Přiznal však, že mu to dalo hodně zabrat.

„Na singlu se mi jelo ještě dobře. Tam jsem mohl, na kajaku už jsem to tlačil tak od dvou třetin trati. Cílová rovinka už brutálně bolí a furt tam trpím. Je to pocit, který jsem už dlouho nezažil, protože většinou s tím fyzicky nemám problém. Ale teď když jsou dvě jízdy těsně za sebou, tak to fakt hodně bolí. Nicméně o to větší radost z toho pak člověk má,“ prozradil slalomář, který ve čtvrtek oslaví třicátiny.

Jako dárek k nim si dal v následující sezoně hned dvojí námahu. Kromě kajaku, který bude i nadále prioritou, bude chtít startovat také v kategorii C1.

„Budeme na to muset sednout, v tuhle chvíli předběžně pojedu na singlu všechno co na kajaku. Protože vím, že co člověk zažije na Českém poháru, je výrazně těžší oproti tomu, co zažije ve světě. Tam jsou tyto kategorie každá v jiný den, člověk se na každou může koncentrovat. Určitě začnu dvěma a pak uvidíme, jak mi to půjde, jak to budu zvládat a podle toho se bude ladit následně sezona,“ dodal Prskavec.

Díky tomuto jeho kousku se nyní nabízí otázka účasti v obou kategoriích i na olympijských hrách v Paříži 2024. „To je skoro sci-fi. To by se klukům muselo hodně nedařit, a to bych si nepřál. Myslím, že pokud tady příští rok na nominačních závodech pojedu na kajaku o olympiádu, tak je takřka nereálné, abych startoval i na singl kanoi,“ mírní sportovec nadšení.

Jak se mu bude v obou kategoriích dařit, se ukáže už příští měsíc. Světový pohár startuje 1. června v Augsburgu, o týden později budou moci Prskavcovi a spol. lidé fandit v pražské Troji.

Reprezentační družstvo 2023

C1 ženy: Tereza Fišerová, Gabriela Satková, Tereza Kneblová

C1 muži: Jiří Prskavec, Václav Chaloupka, Lukáš Rohan

K1 ženy: Tereza Fišerová, Amálie Hilgertová, Antonie Galušková

K1 muži: Jiří Prskavec, Vít Přindiš, Jakub Krejčí