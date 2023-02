Biatlonista prozradil ceny vybavení: kolik stojí malorážka či závodní lyže

Kolik lyží potřebují biatlonisté, co nosí pod kombinézou a na kolik peněz přijde celá jejich výstroj? To prozradil pro web iSport.cz biatlonista a influencer Ondřej Mánek. Někdejší juniorský vicemistr světa se aktuálně připravuje na světový šampionát juniorů v Kazachstánu, kde bude patřit k českým želízkům.

Běžky – 15 000 Kč

„Každý reprezentant má na sezonu asi 15 párů závodních lyží. Některé jsou určené na bruslení, jiné na klasiku. A liší se i podle toho, jestli jsou do teplého počasí či nízkých teplot.

O tom, jaké běžky si do závodu vezmeme, rozhodují servismani. Je to opravdu alfa a omega. Pokud vyberete špatné lyže, může to na 10kilometrové trati udělat ztrátu 45 sekund, což je strašně moc. Když vám to nejede, tak si navíc z kopce vůbec neodpočinete. Je to pak docela frustrující a projeví se to i na výsledku.

K lyžím, které mají reprezentanti, se rekreační sportovci v obchodech zpravidla vůbec nedostanou. Dostáváme je přímo z výroby. Asi do patnácti let jsem využíval lyže z běžného obchodu a musím říct, že je to úplně něco jiného. Ty závodní jsou o dost lehčí a skluznější, někteří hobíci by se na nich možná ani neuměli odrazit.

Závodní lyže po sezoně odevzdáváme a někdy během listopadu dostáváme nové. Nechat si můžeme jen tréninkové běžky, což jsou dva páry. Každá značka přichází rok co rok s aktualizovaným modelem. Vždy se to obměňuje tak, aby měl závodník opravdu to nejnovější.“