Krejčího vyřadili kvůli spornému momentu. Simuloval soupeř?

Pro mladé závodníky jako je český kajakář Jakub Krejčí (21) je kayakcross jako dělaný. Jde o dynamickou disciplínu, kde, na rozdíl od slalomu, jedou v jedné dráze hned čtyři závodníci. I z tohoto důvodu se kontakt mezi nimi tak nějak očekává, i když samozřejmě pravidla stanovují, co je přípustné a co už ne.

Jenže tentokrát nebyl Krejčí s verdiktem rozhodčích spokojený. A také se mu nelíbilo nesportovní chování soupeře. A co šlo?

V osmifinále se v jedné části trati střetl s Polákem Tadeuszem Kuchnem. „Jeli jsme povodné brány, kde jsem se ho pořád držel a on tam najednou asi kvůli vlně hrozně zpomalil. Já do něj najel a prý za agresivitu jsem dostal penalizaci. Ale nevím, co jiného jsem tam měl udělat. Počítal jsem, že postoupím, nepřišlo mi, že bych ho nějak moc atakoval. Ani to určitě nebylo naschvál, jen jsem jel bránu za ním, jeho to zpomalilo a mě to do něj navezlo,“ popisoval situaci rodák z Českých Budějovic.

U disciplíny, která se příští rok ukáže poprvé na olympijských hrách, si stále sportovci stěžují na spornější výklad pravidel. „Pravidla jsou sice stanovená, ale každý rozhodčí má jiný metr, což si myslím, že je špatně. Mělo by to být nastavené stejně. To, že to přezkoumávají a nejdřív řeknou, že to bylo čisté, pak to znova přezkoumávají, a najednou je to fault,“ řekl mistr Evropy z roku 2021 v kategorii do 23 let.

Příliš se mu nelíbilo ani chování soupeře. „Byla to shoda náhod, že se špička mé lodi odrazila z jeho a bouchla ho zezadu do helmy. Podle mě to nebyla žádná velká rána a on tam simuloval, jako kdybych mu přelomil obratle,“ kroutil hlavou Krejčí.

Podle něj by se měly situace posuzovat jednotně i z toho důvodu, aby někdo dané situace zbytečně nepřehrával, jako to vidíme občas v jiných sportech:

„Doufám, že to tak nedopadne, protože mi to přijde dost nesportovní, naprosto zbytečné a k našemu sportu to vůbec nepatří. To, že je to kontaktní disciplína, o tom každý ví. A jestli pak rozhodčí na to budou brát nějaký ohled, těžko říct. Možná by se mohlo zavést do pravidel, že za simulování může být zase on diskvalifikovaný nebo tak něco.“