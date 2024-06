„Zářez“ z Troji odčiněn! Fišerová letí na olympiádu, Britové odevzdali místo

Chvíle radosti. To si ještě Tereza Fišerová myslela, že letí na olympiádu • isport.cz

Českou výpravu vodních slalomářů na olympijských hrách v Paříži doplní v kayakcrossu Tereza Fišerová. Šestadvacetiletá slalomářka získala dodatečnou nominaci poté, co britský tým nevyužil svou kvótu. Místo pak připadlo díky čtvrté příčce Terezy Kneblové v olympijské kvalifikaci v Praze České republice a podle domácích nominačních kritérií ho obsadila právě Fišerová. Kanoistický svaz o tom informoval v tiskové zprávě.

„Jsem opravdu nadšená. Když jsem si ráno přečetla e-mail, měla jsem obrovskou radost,“ řekla Fišerová. „Podruhé se podívám na olympijské hry, ve Francii to bude něco úplně jiného. Těším se hlavně na tu atmosféru, která v Tokiu trochu chyběla,“ dodala. V Japonsku při svém olympijském debutu obsadila šesté místo mezi kanoistkami. Nyní bude u premiéry kayakcrossu pod pěti kruhy.

Z místenky do Paříže už se jednou radovala, ale je chvíli. Při kvalifikaci v Praze, kde byla ve hře tři postupová místa pro zemi, se sice do finále neprobojovala, naději jí ale dala Kneblová. Do cíle finálové jízdy dojela jako první, prvotní nadšení ale po chvíli vystřídaly slzy, když ji rozhodčí po dodatečné penalizaci zařadili na čtvrté místo.

Další radost přišla až nyní po relokaci olympijských míst. „Je pravda, že už po svěťáku v Praze jsem měla informaci, že nemám přestávat trénovat, protože tu existuje malá naděje. Tak jsem trénovala, čekala a doufala. Byla jsem připravená na obě varianty a nebyla bych smutná, kdyby to nakonec nevyšlo. Ale ono to vyšlo!“ radovala se Fišerová, jež mezi brankami kombinuje kajak i kánoi.

Česká kanoistika bude mít na olympijských hrách jedenáct zástupců. Ve vodním slalomu se představí olympijský vítěz Jiří Prskavec a Antonie Galušková na kajaku, stříbrný muž z Tokia Lukáš Rohan a Gabriela Satková na kánoi a Fišerová v kayakcrossu.

Rychlostní kanoistiku budou reprezentovat kajakáři Josef Dostál, čtyřnásobný olympijský medailista, a Anežka Paloudová , bronzový olympijský medailista Daniel Havel s Jakubem Špicarem na debljakaku a Martin a Petr Fuksové na kánoi.

„Za mě to je super výsledek, za takové číslo jsme moc šťastní. Jsem rád, že se přece jen podařila extra kvóta v ženském kayakcrossu, nové olympijské disciplíně,“ řekl předseda svazu Stanislav Ježek.