Tři minuty radosti, pak „zářez“ a slzy. Sporný moment připravil Češku o OH

Tereza Kneblová v cíli, tu chvíli zlatá. První místo by zároveň znamenalo letenku do Paříže pro kamarádku • ČTK

Nejprve jásala radostí, skákala snoubenci a dalším do náruče. Zhruba po třech minutách ale jako kdyby někdo na Terezu Fišerovou vysypal sud ledové tříště. Takový to byl šok, když zjistila, že místo vítězství přiřkli rozhodčí ve finále kayakcrossu její parťačce Tereze Kneblové chybu a odsunuli ji z prvního až na čtvrté místo. První, za které nebyla místenka na olympiádu do Paříže, kam by právě Fišerová za Česko jela. Účast pod pěti kruhy nevybojovali ani muži.

Sporných momentů je ve sportu spousta a platí to i o vodním slalomu. Jenže ten z finále kayakcrossu žen v neděli v pražské Troji opařil téměř všechny přítomné, a nejvíc pak Terezy Kneblovou a Fišerovou.

Video sudí totiž sporný moment v boji o medaile a především o místenky na olympijské hry rozhodli v neprospěch Kneblové. Ta už v cíli slavila pár minut vítězství, když najednou zjistila, že je odsunutá až na čtvrtou příčku.

A podobný průběh byl k vidění i u Fišerové na břehu. Ta vypadla už ve čtvrtfinále, ale s obrovským napětím sledovala svou tréninkovou parťačku. Protože ve chvíli, kdy by Kneblová brala první až třetí příčku, zajistila by Fišerové účast na OH a sobě „bolestné“ ve výši 100 tisíc korun. Takto to bylo v českém týmu zařízeno.

Ve chvíli, kdy Kneblová protnula cílovou kameru jako první, začala se její kolegyně dvojnásobně radovat. Při tom skočila do náruče svému snoubenci, objímala se s několika lidmi, kteří jí už přišli gratulovat k olympijské účasti. Médiím v tu chvíli sdělovala, že má obrovskou radost a že by ráda šla obejmout parťačku do cíle.

Jenže než se tam rozběhla, všimla si na velkoplošné obrazovce, že najednou je Kneblová čtvrtá a v zápisu má chybu v bráně číslo 6. Ještě se několik minut čekalo, zda sudí názor nezmění.

Jenže se tak nestalo.

Ačkoliv i podle šéftrenéra české reprezentace Jiřího Prskavce staršího šlo o sporný moment a záběry nebyly zcela průkazné. Současná pravidla ale v případě, kdy průjezdy přezkoumávají video rozhodčí, už nepřipouštějí protesty jednotlivých výprav, a tak už nešlo verdikt zvrátit.

„Nevím moc, co k tomu dodat. Už jsem ani nedoufala, že bych se mohla letos na OH dostat. A teď to člověk vidí, že dojela první, a viděla jsem sice, že v šesté bráně byla natěsno, ale když to tam nedali hned, nečekala jsem, že budou rozhodčí, s prominutím, takovýhle idioti,“ hlásila Fišerová zklamaně poté, co v cílovém prostoru objímala a utěšovala plačící Kneblovou.

„Ve chvíli, kdy je tam sporný průjezd, mají tam dát aspoň nějakou hvězdičku nebo něco. Nemají nechat, ještě když jde o olympijské hry, aby to dopadlo takhle. Je to fakt ošklivý,“ dodala slalomářka, která se účastnila už Her v Tokiu.

Fišerová také přiznala, že na břehu byla mnohem víc nervózní, než kdyby jela finále sama. Kolegyni ale nic nevyčítala, naopak se ji snažila uchlácholit, i když sama držela slzy na krajíčku.

„Já to držím, nechci tady brečet na veřejnosti, chci co nejdřív zmizet. Je to smutné. Je to sen, člověk bojuje. Téra se mi omlouvala. Tak jsem si z ní udělala legraci, že je o sto litrů chudší, ať si z toho nic nedělá, že si nekoupí nové boty. Zasmála se, tak aspoň, že tak. Nemá cenu, aby kvůli tomu brečela. Je to určitě smutné, ale asi to tak mělo být,“ připomněla ještě Fišerová odměnu pro závodnici či závodníka, kteří by vyjeli olympijské místo v případě žen pro Fišerovou, u mužů pak pro Víta Přindiše. Ti si toto privilegium vysloužili vítězstvím v domácích nominacích.

Jednadvacetiletá Kneblová sice smutnila kvůli kamarádce, ale současně si uvědomovala, že ona sama má ještě spoustu času se ukázat.

„Je to asi nejtěžší závod na skousnutí. Z totální euforie, že se mi povedlo vyhrát a ještě vyjet místo pro někoho dalšího, najednou tohle. To vás srazí docela dolů. Samozřejmě to teď strašně moc bolí. Ale jdeme dál. Pro mě je to v crossu neskutečný výsledek a jsem ráda, že jsem si to mohla odjet,“ prohlásila Kneblová poté, co otřela z očí slzy.

Ani mužům se místenku do Paříže nepovedlo získat. Nejdál se dostal sám Přindiš, jemuž však soupeři vystavili stopku ve čtvrtfinále. Přesto na olympijských hrách Čechy v této disciplíně vidět můžeme. Právo nastoupit mají všichni nominovaní v klasickém vodním slalomu, tedy Antonie Galušková, Gabriela Satková, Jiří Prskavec a Lukáš Rohan.